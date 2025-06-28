Україна

Український півзахисник продовжить карʼєру в Ордабаси.

Казахстанський клуб Ордабаси офіційно оголосив про підписання 26-річного українського хавбека Владислава Наумця.

Термін контракту не розголошується. У своєму зверненні Ордабаси привітав новачка та побажав йому успіхів:

"У цьому сезоні бажаємо Владиславу досягти нових вершин у складі нашої команди. Ласкаво просимо до родини", — сказано в заяві казахстанського клубу.

Наумець перейшов до Ордабаси як вільний агент після завершення контракту з черкаським ЛНЗ, за який виступав із літа 2023 року.

У минулому сезоні Владислав Наумець провів 17 матчів і забив один гол.