Український півзахисник продовжить карʼєру в Ордабаси.
Владислав Наумець, ФК Ордабаси
28 червня 2025, 16:37
Казахстанський клуб Ордабаси офіційно оголосив про підписання 26-річного українського хавбека Владислава Наумця.
Термін контракту не розголошується. У своєму зверненні Ордабаси привітав новачка та побажав йому успіхів:
"У цьому сезоні бажаємо Владиславу досягти нових вершин у складі нашої команди. Ласкаво просимо до родини", — сказано в заяві казахстанського клубу.
Наумець перейшов до Ордабаси як вільний агент після завершення контракту з черкаським ЛНЗ, за який виступав із літа 2023 року.
У минулому сезоні Владислав Наумець провів 17 матчів і забив один гол.