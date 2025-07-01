Україна

Український півзахисник у коментарі Football.ua відповів на питання щодо свого найближчого майбутнього.

Півзахисник гданьскої Лехії Антон Царенко розповів про те, де гратиме у наступному сезоні.

21-річний футболіст в ексклюзивному коментарі Football.ua підтвердив інформацію польських ЗМІ щодо того, що він продовжить кар'єру у Лехії.

– Так, це правда. Я продовжую свої виступи в Лехії, – відповів Царенко на питання журналіста Football.ua.

Нагадаємо, минулого сезону атакувальний півзахисник відіграв 29 матчів за Лехію в польській Екстраклясі. В його активі два голи та дві результативні передачі. Футболіст є вихованцем київського Динамо та має чинний контракт зі столичним клубом.