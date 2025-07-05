До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 5 липня, розпочавшись о 13:00.
фото ФК Рух
05 липня 2025, 12:54
Сьогодні, 5 липня, львівський Рух проведе свій другий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.
Першим суперником для команди Івана Федика буде тернопільська Нива, яка представляє Першу лігу України.
Матч проходитиме на стадіоні імені Б. Маркевича у Вінницях.
Онлайн трансляція матчу Рух — Нива Тернопіль:
За підсумками минулого сезону Рух посів восьме місце в УПЛ, а Нива фінішувала на одинадцятому місці у Першій лізі.