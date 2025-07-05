Україна

До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 5 липня, розпочавшись о 13:00.

Сьогодні, 5 липня, львівський Рух проведе свій другий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.

Першим суперником для команди Івана Федика буде тернопільська Нива, яка представляє Першу лігу України.

Матч проходитиме на стадіоні імені Б. Маркевича у Вінницях.

Онлайн трансляція матчу Рух — Нива Тернопіль:

За підсумками минулого сезону Рух посів восьме місце в УПЛ, а Нива фінішувала на одинадцятому місці у Першій лізі.