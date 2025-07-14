Україна

Потужне підсилення одеситів.

Одеський Чорноморець за підсумками минулого сезону української Прем’єр-ліги з останньої сходинки турнірної таблиці отримав пониження в класі, після чого почав роботу з підготовки до виступів у Першій лізі.

Очікувано, цей процес відбувається в супроводі великої кадрової ротації в таборі "моряків".

Але працює клуб не тільки над вихідними трансферами — Чорноморець оголосив про підписання одразу трьох нових гравців.

Ідеться про колишніх півзахисника та нападника полтавської Ворскли Олександра Скляра та Владислава Кулача відповідно, а також про ексфорварда закарпатського Миная Євгенія Рязанцева.

Усі гравці долучились до складу одеситів на правах вільних агентів.

23-річний Рязанцев у минулому сезоні забив чотири голи та віддав один гольовий пас у 20 матчах, 32-річний Кулач провів вісім матчів та відзначився одного разу, а 34-річний Скляр за 30 ігор забив два голи та віддав один асист.