Україна

Представник другого дивізіону Румунії виявився не по зубах команді Олександра Шовковського.

Київське Динамо продовжує підготовку до нового сезону. У рамках літнього збору в Австрії підопічні Олександра Шовковського провели п’ятий контрольний матч, цього разу — проти представника другого румунського дивізіону Корвінула. Поєдинок завершився без голів — 0:0.

Попри володіння м’ячем і кілька напівмоментів, киянам не вдалося реалізувати перевагу в рахунок. Найкращий шанс у першому таймі мав Торрес — удар у поперечину. У другому таймі шанс забити був у Попова та Волошина, однак румунський голкіпер діяв надійно.

Наприкінці зустрічі емоції взяли гору — Олександр Тимчик був вилучений за грубий фол, і останні хвилини Динамо грало вдесятьох. Наступний матч кияни проведуть уже 16 липня — проти хорватського Осієка.

Динамо Київ – Корвінул 0:0

Динамо: 51. Моргун – 18. Тимчик, 4. Попов, 34. Захарченко, 2. Вівчаренко – 6. Бражко, 25. Яцик, 29. Буяльський, 17. Торрес (45. Брагару, 63), 9. Волошин – 3. Супряга (39. Герреро, 60).

Корвінул (стартовий склад): 1. Блага – 34. Падураріу, 30. Манолаче, 6. Ліца, 98. Велісар – 23. Караруш, 20. Рібейро, 7. Брацу, 10. Някса, 19. Пірвулеску – 14. Бузiуц.

Попереджені: Попов (44) – Караруш (45), Манолаче (80).

Вилучений: Тимчик (80).