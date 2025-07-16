Україна

Єдиний гол у матчі забив Арнел Якупович після штрафного удару.

Київське Динамо провело шостий і завершальний контрольний поєдинок на тренувальному зборі в Австрії, де зустрілося з хорватським Осієком. Матч завершився поразкою української команди з мінімальним рахунком 0:1.

Долю зустрічі вирішив точний удар Арнела Якуповича на 37-й хвилині зі стандарту. У другому таймі Динамо залишилося в меншості після вилучення Шапаренка, якого замінили за домовленістю сторін. Попри активність наприкінці матчу, киянам не вдалося відігратися. Гру зупинили достроково на 84-й хвилині.

Наступний поєдинок команда Олександра Шовковського проведе 22 липня у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів проти мальтійського Хамрун Спартанс.

Динамо – Осієк (Хорватія) 0:1

Гол: Якупович (37)

Динамо: 35. Нещерет, 20. Караваєв, 32. Михавко, 40. Біловар, 44. Дубінчак, 91. Михайленко, 8. Піхальонок, 10. Шапаренко (25. Яцик, 51), 7. Ярмоленко (к), 22. Кабаєв, 11. Ванат.

Осієк (стартовий склад): 31. Малениця, 39. Буквич, 5. Мкртчян, 26. Єленич, 42. Гедес, 6. Бабец, 23. Врбанчич, 24. Живкович, 11. Омерович, 10. Шопов, 17. Якупович.

Вилучений: Шапаренко (48).