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Захисник київського Динамо розповів про враження від зборів та підготовку до нового сезону

Цього тижня Динамо розпочне свій шлях у Лізі чемпіонів. У вівторок на команду Олександра Шовковського очікує матч проти мальтійського Хамрун Спартанс.

Позаду у команди залишився насичений австрійський збір. Football.ua зв’язався із одним з найдосвідченіших гравців у складі киян – Олександр Караваєв розповів, як минули збори, що думає про Хамрун Спартанс, хто продовжує справу Бущана у Динамо, а ще – чому вирішив продовжити контракт зі столичним клубом ще на рік.

"У кожного є свої завдання, в залежності від стадії збору"

— Сашко, тренувальний збір практично завершено. Як він минув для тебе?

— Дуже позитивно, тому що все, що нам давали, ми все виконали. Звісно, дуже важко, бо коли ти приходиш після відпустки і починаєш робити фізичні навантаження, то це важко. Принаймні, так було в перший тиждень. А коли вже починаються ігри, то потроху входиш в ігровий ритм і це вже краще. І все ж, за весь період зборів накопичується втома. Відтак, вихідний наприкінці збору був доречним. Якраз те, що треба, щоб входити в тижневий цикл перед офіційними матчами.

— Як би ти оцінив свою фізичну форму зараз?

— Важко об’єктивно оцінити власну фізичну форму, бо ти можеш зробити якусь оцінку вже після кількох офіційних матчів. Тренувальні ігри – це одна історія, а от коли стартують офіційні, то ти їх сприймаєш зовсім інакше. Це й настрій інший, і фізично ти себе використовуєш на максимум. До офіційних матчів я фізично готовий на 100%, а якщо ж дивитися на витримку, то тут однозначно можна сказати лише після кількох матчів офіційного статусу.

— Я читав на офіційному сайті, що у п'ятницю ви мали цікаву естафету на швидкість, техніку та кмітливість. Що вам довелося робити?

— У нас часто бувають такі вправи для того, аби трішки подумати. Ти стартуєш по сигналу, біжиш 10 метрів, обводиш стійку м’ячем. А після цього ми граємо в аналог “хрестики-нолики”. Ти кладеш манішку (як хрестик або нулик), у тебе в команді по 4 гравці. Стає цікаво, коли три манішки поклали і ти маєш цю манішку перекладати. Там треба думати, куди перекласти так, щоб суперник не закінчив цю гру.

Або буває таке: у тебе п’ять позицій, на кожній з яких стоять гравці. Тобі треба якомога швидше віддати пас і останній, хто в кінці, має забити гол в маленькі ворота. Якщо ти не забиваєш, ти відтискаєшся. Або якщо ти останній, то також відтискаєшся. Себто, можеш виконувати відтискання двічі.

— Ще цікаво, що десь поруч із вами свій тренувальний табір розгорнув англійський Лестер, а днями тут же почне свій збір Кельн. Вже перетиналися з кимось із гравців цих клубів на місці зборів? Можливо, підглядали за тренуваннями?

— Саме з гравцями не перетиналися. Бо, як я розумію, Кельн саме має бути в тому ж готелі, де зараз ми. Вони вже рекламу розвісили, що будуть перебувати саме тут. Ми ж вирушаємо спочатку до Мальти, потім – до Любліна. Тому ми змінюємо своє місце розташування, а вони якраз почнуть тут роботу.

Щодо Лестера, то ми сьогодні тренувалися в тому місці, де працюватимуть вони. Взагалі, я чув, що Лестер та Кельн планують провести контрольний матч.

— Читав багато переживань вболівальників, щодо результатів контрольних матчів на зборах. Мовляв, та як ми можемо програвати Осієку, Мідтьюлланду і тд. Результат на зборах має значення? Чи рахунок матчу – не головне, а більше значення мають висновки з кожної гри?

— Для такої команди, як Динамо, результат матчу завжди повинен бути на першому місці, це найголовніше. А щоб заспокоїти вболівальників, скажу, що збори – це такий етап підготовки, де ти працюєш не саме над результатом, а над певними вимогами тренерського штабу. Ти працюєш під навантаженням і часто так буває, коли ти граєш із суперниками, які завершують збори і підходять в плюс-мінус готовому стані до сезону. А ми, наприклад, тільки перші дні працюємо на зборах. Або навпаки.

Словом, є певні завдання в залежності від стадії збору. Іноді потрібно отримати фізичне навантаження: або тайм, або повний матч. Тому так і є у футбольному світі: результати на зборах – це не показник, бо ти маєш певні завдання на ці ігри. А коли вже будуть офіційні матчі, тоді вже можна робити якісь висновки. У нас були свої задачі і звісно, хочеться постійного результату. Але під навантаженнями це дещо важко.

"Не сильно здивувася, що Хамрун пройшов Жальгіріс"

— Цього тижня Динамо стартує у Лізі чемпіонів. Ти вже досвідчений футболіст, неодноразово грав у цьому турнірі. Які відчуття маєш зараз, напередодні старту у цьому турнірі цьогоріч?

— Тільки позитивні. Бо коли новий сезон розпочинається з найголовніших завдань для команди, це дуже мотивує. Зокрема, це виступ на євроарені. Звісно, ти хочеш показати результати, вийти до групового етапу. Коли ти знаєш, що твій сезон стартує з кваліфікації Ліги чемпіонів, або як було раніше – з групового етапу, то це приємніше, аніж стартувати спочатку з чемпіонату. Водночас, ти розумієш, що це відповідальність.

— Багато хто чекав, що вашим суперником стане Жальгіріс, але Хамрун Спартанс здійснив невелику сенсацію. Ти здивувався, що саме так завершилося це протистояння?

— Не скажу, що сильно здивувався. Але після першого матчу, ми з хлопцями його дивилися, помітив, що за рахунку 0:0, Хамрун Спартанс дуже багато проблем створив команді Жальгіріс. Це не випадковість, що вдома, при своїх трибунах, вони показали зовсім інший футбол і змогли вирівняти це протистояння буквально за 20-30 хвилин.

Розумію, що зараз всі команди, навіть збірні, які раніше вважалися слабкими, навчилися грати у футбол. Всі прогресують, тому з усіма командами дуже важко грати. Не має бути жодної недооцінки, що й показав матч Хамрун – Жальгіріс.

— Ситуація схожа із Поліссям у Лізі конференцій: всі чекали, що житомиряни гратимуть із Борацем, а тут Санта-Колома…

— Так, я також читав багато інтерв’ю тренерів Полісся, які слідкували за Борацем, який дуже добре виступив у єврокубках. А тут – бах! – дивлюся результат, і вони вилетіли з єврокубків. Тому всі повинні розуміти, що слабких суперників не буде.

— Те, що єврокубкові матчі цього сезону гратимуться в Любліні, а не в Гамбурзі, плюс для команди?

— Я вважаю, що плюс. Це і менше часу на дорогу, плюс, локаційно це краще. В Любліні ще дуже багато українців живе. Тому чекаємо, що і відвідуваність буде на вищому рівні, ніж була минулого сезону. На даний момент це ідеальний варіант.

— Не за горами ваш старт в УПЛ. Перший матч відбудеться 2 серпня проти Вереса, а потім матчі проти Руха та Епіцентра. Фактично, весь цей час команда проведе у західних регіонах, що зручно з точки зору логістики. Можна сказати, що з календарем на старті пощастило?

— Якщо так подивитись, то звісно. Це великий плюс і цим треба скористатись. Бо якби треба було в 1-2 турі їхати в Кривий Ріг чи Олександрію, то логістично це було б некомфортно. Тому в плані логістики дуже добре, що склалося саме так.

"Разом із Буяльським та Ярмоленком підтримуємо насліддя Бущана в Динамо"

— Нещодавно Динамо презентувало нову форму. В ній комфортніше грати, ніж в попередній?

— Трішки комфортніше стало. І тренувальна форма, до речі, теж більш комфортніша. Це говорить про те, що розробники форми піклуються і розуміються на тому, як зробити спортсменам комфортні умови для роботи в цьому одязі.

— У Саудівській Аравії є міністр розваг — Туркі аш-Шейх. В Динамо, як мені здавалося зі сторони, функцію такого міністра (якщо не розваг, то позитивного настрою) тривалий час виконував Георгій Бущан. Хто тепер відповідає за позитив в команді?

— Караваєв, Ярмоленко, Буяльський. Треба підтримувати насліддя Жори в Динамо :)

— Анхель Торрес у це міжсезоння став чи не єдиним новачком Динамо, якщо не рахувати Олександра Яцика та Владислава Супрягу, які повернулися з оренди. Наскільки вже налагоджена взаємодія у Торреса з партнерами?

— Великий плюс – те, що Анхель розуміє англійську мову. У нас в команді майже всі розмовляють англійською мовою. Він постійно розпитує деякі принципи гри, багато спілкується. Звичайно, йому важко, бо він приїхав в нове середовище. Але Анхель розвивається, хоче багато знати, розвиватися. Перепон в плані спілкування у нас точно немає.

— Взимку і навесні багато розмов було про те, що твій контракт спливає. Але ти підписав нову угоду із Динамо. Що стало вирішальним фактором у твоєму рішенні?

— Та багато факторів було. По-перше, клуб запропонував контракт. Багато говорять: “А от, 33, це великий вік для Динамо”. Але в клубі так не вважають, бо бачать, як я працюю. Плюс, я поспілкувався із сім’єю. А ще, велике значення мали слова Андрія Ярмоленка та Віталія Буяльського. Вони легенди Динамо. І звісно ж, від президента клубу я почув слова підтримки. В сукупності, ці фактори призвели до того, що я не сумнівався у своєму рішенні продовжити контракт.

Я вже давно в Динамо і сам розумію, що можу ще бути корисним для команди. Якщо б я розумів, що я не дотягую до рівня Динамо, не даю і не зможу давати результат, то сказав би: “Вибачайте, але я не дотягую і буду щось інше пробувати”. Але на даному етапі я розумію, що у мене є багато сил, енергії та бажання допомагати Динамо ставати чемпіоном, як у минулому сезоні. І зараз є велика можливість потрапити до омріяної Ліги чемпіонів.

"Золотий м’яч віддав би Усману Дембеле"

— Певно, ти дивився клубний чемпіонат світу. Хто тобі сподобався найбільше?

— Чесно скажу: не дуже багато матчів клубного чемпіонату світу дивився. Але, коли дивився, то мені подобалося ПСЖ, як вони діяли командно майже у кожному матчі. І як вони здійснювали пресинг в атаці. Цікаво, що доля так склалася, що у фіналі у них все те, що вони робили протягом всього сезону, зовсім не вийшло. Плюс, вразили команди з Південної Америки. Ти не так багато їх дивишся, як європейські команди, а тут вони доходять до високих етапів. І це демонструє високий рівень команд, які грають не в Європі.

— Челсі як переможець — неочікувано?

— Більше так, ніж ні. Всі вважали, що турнір виграє ПСЖ, бо вони круто виглядають цього сезону. Але, якщо подивитися, як було на початку сезону, то Челсі всі ховали. За рахунок їхньої ставки на молодих гравців, на головного тренера, дійшли до кінця сезону та видали яскравий фініш.

— Якби ти міг голосувати за претендента на Золотий м'яч, хто б це був сьогодні?

— Або Ярмоленко, або Буяльський. 50/50, трохи сумніваюся. Але якщо серйозно, то за весь цей сезон віддам перевагу Усману Дембеле.