20-річний вихованець українського футболу продовжить кар’єру в луганському клубі.
Роман саленко, ФК Зоря
22 липня 2025, 00:20
Зоря офіційно оголосила про підписання півзахисника Романа Саленко, який перейшов із київського Динамо.
Деталі та характер угоди з юним українцем не уточнюються.
Свою професійну кар’єру 20-річний футболіст розпочав у Діназі з Вишгорода, за який відіграв 9 матчів.
У 2022 році Саленко приєднався до Динамо, де встиг провести 34 поєдинки в усіх турнірах, зокрема 4 матчі в юнацькій Лізі чемпіонів, відзначившись однією результативною передачею. Він також дебютував за основну команду киян у Лізі Європи. На його рахунку 5 голів і 10 асистів у складі "біло-синіх".
Окрім клубних досягнень, Роман має досвід виступів за збірні України U-19 та U-20, у складі яких провів по три матчі.