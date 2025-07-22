Україна

20-річний вихованець українського футболу продовжить кар’єру в луганському клубі.

Зоря офіційно оголосила про підписання півзахисника Романа Саленко, який перейшов із київського Динамо.

Деталі та характер угоди з юним українцем не уточнюються.

Свою професійну кар’єру 20-річний футболіст розпочав у Діназі з Вишгорода, за який відіграв 9 матчів.

У 2022 році Саленко приєднався до Динамо, де встиг провести 34 поєдинки в усіх турнірах, зокрема 4 матчі в юнацькій Лізі чемпіонів, відзначившись однією результативною передачею. Він також дебютував за основну команду киян у Лізі Європи. На його рахунку 5 голів і 10 асистів у складі "біло-синіх".

Окрім клубних досягнень, Роман має досвід виступів за збірні України U-19 та U-20, у складі яких провів по три матчі.