Уже звичний маршрут для набуття ігрової практики.
Роман Саленко, фото ФК Динамо Київ
23 липня 2025, 08:05
Український центральний півзахисник Роман Саленко долучився до складу молодіжної команди київського Динамо ще влітку 2022 року, після чого почав прокладати собі шлях до основного складу.
Із набуттям ігрової практики в лавах "дорослої" команди у 20-річного виконавця наразі все складається не надто легко, тож на його рахунку лише чотири зіграних поєдинки.
І для того, щоб процес зростання футболіста не зупинявся, клуб вирішив, що прийдешню кампанію Саленко має провести в оренді в складі луганської Зорі.
Про домовленість поміж клубами було оголошено напередодні.