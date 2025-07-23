Україна

Уже звичний маршрут для набуття ігрової практики.

Український центральний півзахисник Роман Саленко долучився до складу молодіжної команди київського Динамо ще влітку 2022 року, після чого почав прокладати собі шлях до основного складу.

Із набуттям ігрової практики в лавах "дорослої" команди у 20-річного виконавця наразі все складається не надто легко, тож на його рахунку лише чотири зіграних поєдинки.

І для того, щоб процес зростання футболіста не зупинявся, клуб вирішив, що прийдешню кампанію Саленко має провести в оренді в складі луганської Зорі.

Про домовленість поміж клубами було оголошено напередодні.