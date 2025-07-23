Сьогодні, 23 липня, харківський Металіст 1925 проведе свій черговий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.

Суперником для команди Младена Бартуловича буде національна збірна Катару. Матч розпочнеться о 18:30.

Онлайн трансляція матчу Металіст 1925 — Катар:

За підсумками минулого сезону Металіст 1925 повернувся в УПЛ.