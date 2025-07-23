До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 23 липня, розпочавшись о 18:30.
фото ФК Металіст 1925
23 липня 2025, 11:07
Сьогодні, 23 липня, харківський Металіст 1925 проведе свій черговий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.
Суперником для команди Младена Бартуловича буде національна збірна Катару. Матч розпочнеться о 18:30.
Онлайн трансляція матчу Металіст 1925 — Катар:
За підсумками минулого сезону Металіст 1925 повернувся в УПЛ.