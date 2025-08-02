Україна

Нападник луганської Зорі ексклюзивно для Football.ua підбив підсумки підготовки до сезону та прийдешнього матчу з ЛНЗ.

Цього літа Зоря підтримала поширений тренд в УПЛ: команда також отримала нового головного тренера. Утім, Віктор Скрипник новий для Зорі лише умовно: наставник працював із клубом з 2019 по 2022 роки. Минулий чемпіонат Зоря завершила на сьомому місці, але у клубі не приховують, що мають амбіції повернути собі статус представника України у єврокубках.

Ігор Горбач – нападник Зорі, який минулого сезону виступав за клуб на правах оренди, його контракт належав київському Динамо. В ексклюзивному інтерв’ю Football.ua Горбач розповів про літні збори, вплив Пилипа Будківського, атмосферу на тренуваннях Віктора Скрипника, свої міркування щодо молодіжної збірної України, а також прокоментував інформацію щодо свого повноцінного контракту із Зорею.

"Я підписав повноцінний контракт із Зорею"

— Ігорю, збори — час рутинної роботи. Як вони минули для вас?

— Так, збори – це дійсно час для рутинної роботи. Але це потрібно для нас, щоб підійти до сезону в гарній фізичній готовності. Працювали плідно, слава Богу, для мене без травм.

— Зоря провела чимало контрольних матчів на цих зборах. Який собі персонально можете занести собі в актив?

— Можу записати собі в актив матч, в якому я забив гол (матч з Єсеніце, який завершився із рахунком 5:0).

— Половина матчів на зборах завершилася внічию 0:0 (ігри з Аль-Сайлія, Сараєво та Петролулом). Для захисту це чудовий показник, але чому не вдалося реалізувати свої моменти попереду?

— Так, більшість матчів ми зіграли внічию. Я думаю, це пов’язано зі змінами в нашій моделі гри. Віктор Анатолійович прийшов і ми дещо змінили стиль, пробуємо грати інакше. Більше акцент робили на нашій взаємодії, аніж на забитих голах. Але ясна річ, в сезоні потрібно це виправляти і забивати якомога більше.

— Влітку команду очолив добре знайомий вболівальникам Зорі Віктор Скрипник. Певно, це єдиний тренер в УПЛ, хто мав досвід роботи з клубом німецької Бундесліги. Це відчувається у тренувальному процесі?

— Звичайно, відчувається його досвід роботи. Це відчувається і у вправах на тренуваннях, і в тому, як він заряджає команду, що він нам каже, як налаштовує команду на сезон.

— Минулого сезону за місце в основі вам треба було конкурувати із Пилипом Будківським та Владом Супрягою. Наявність таких конкурентів — це достатній стимул ставати найкращою версією себе?

— Так, звичайно. Конкуренція з Пилипом та Владом є для мене стимулом ставати кращим. Пилип – гравець з досвідом, у нього є чому повчитися. Зокрема, як завершувати атаки. Тому, звичайно, така конкуренція дає стимул для росту.

— Пилип взагалі один з найдосвідченіших футболістів у складі нинішньої Зорі. Чи часто він може дати прочухану?

— Звичайно, може. Але у нас все грунтується на взаємоповазі. Коли треба – може, але без переходу на особистості.

— В 26 матчах минулого чемпіонату ви забили лише один м'яч, у ворота Вереса. Чому так?

— Я думаю, що цього сезону моя результативність буде інакшою. Не можу відповісти, чому так, але бувають такі невдалі моменти. Треба просто зробити висновки і рухатися далі.

— Наскільки відповідає дійсності інформація про те, що тепер ви повноцінний гравець Зорі, а не орендований у Динамо?

— Так, наразі я вже повністю гравець футбольного клубу Зоря. Я підписав контракт, тому я вже не орендований, а повноцінний гравець клубу.

"Моя задача – зіграти за молодіжну збірну на Євро-2027"

— Загалом, у команді є кілька гравців із динамівським минулим. Роман Вантух, Навін Малиш, Роман Саленко. Минулого сезону грав Олександр Яцик. Чи можна сказати, що у вас в Зорі є така собі мікро-діаспора динамівців?

— Так, багато гравців, з якими я грав ще в U-19, з якими ми гарно товаришували. Я думаю, вони тут, тому що вони відповідають рівню Зорі і команди УПЛ загалом. На мою думку, для колективу краще, коли футболісти добре знають можливості один одного і мають налагоджену взаємодію.

— А як взагалі ви потрапили в структуру Динамо?

— Я потрапив в структуру Динамо, коли мені було 11 років. Мене помітили на турнірі, де я грав за шкільний клуб Парма. Ми грали проти Динамо. Після цієї гри мене і запросили.

— В сезоні 2021/2022 ви забили 7 м'ячів у чемпіонаті U-19, в сезоні 2022/2023 — вже 12. Хто був для вас найкращим асистентом в юнацькій команді Динамо?

— Для мене, напевно, найкращими асистентами були Царенко та Кремчанін.

— А з ким ви спілкувалися поза полем найбільше зі своїх партнерів по Динамо?

— Найбільше спілкувався з Артемом Слесарем, Навіном Малишем, але загалом, з усіма мав хороші взаємини.

— Вас залучали до молодіжної збірної минулого року, але до фінальної заявки на Євро-2025 ви, на жаль, не потрапили. Сильно засмутилися?

— Звичайно, засмутився. Водночас, розумію, що була велика конкуренція. До того ж, ще й Ванат приїхав. Тому цього сезону моя задача – потрапляти в збірну, виходити на Євро і вже за два роки зіграти на цьому турнірі.

— У вересні стартує відбір на Євро-2027, де гратиме і наша молодіжна збірна. В суперниках Литва, Туреччина, Угорщина та Хорватія. Нам по силах вийти з такої групи?

— Так, цілком по силах вийти з такої групи. Цьогоріч хлопці показували гарну гру проти достатньо якісних збірних. Тому, з цієї групи ми можемо виходити.

"З нетерпінням чекаємо на перший тур нового чемпіонату"

— В який момент вашої кар'єри ви відчули перший смак перемоги?

— Напевно, це було ще в моєму дитинстві, коли я тільки починав грати. Мій перший турнір, на якому я забив переможний м’яч. Десь тоді я вперше відчув смак перемоги. І так я закохався у футбол.

— Яка поразка зробила вас сильнішим?

— Перша, яка спадає на думку — це фінальна частина U-17, коли програли Шахтарю по пенальті. Така, неприємна поразка була, але висновки з неї було зроблено.

— Новий сезон УПЛ Зоря починає матчем із ЛНЗ. Ви грали проти Руху Віталія Пономарьова, відтак, приблизно розумієте стиль гри цього тренера. Але ЛНЗ сьогодні — загадка для вас?

— Я думаю, що команду варто оцінювати по її головному тренеру. Саме від нього залежить, в який футбол гратиме команда. Ми дивимося теорії, дивимося, як грає ЛНЗ і готуємося до цього матчу, з нетерпінням чекаємо на перший тур нового чемпіонату.

— Чого чекати від Ігоря Горбача у сезоні 2025/2026?

— Чекати кращої результативності та більш яскравої гри.