Україна

Команда Олександра Шовковського почала захист чемпіонського титулу з важкої гри в Рівному.

Київське Динамо в статусі чинного чемпіона української Прем’єр-ліги вже почало виступи в кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, а отже сезон для команди Олександра Шовковського розпочався на кілька тижнів раніше за переважну більшість команд. Але після протистоянь із мальтійським Хамруном, кожне з яких завершилось перемогою столичного колективу з рахунком 3:0, "біло-сині" мали повертатись на батьківщину для того, щоб починати захист свого титулу.

І вже перший матч для Динамо в новому сезоні на внутрішній арені був надзвичайно цікавим — у гостях проти рівненського Вереса, де на полі Авангарду в минулому сезоні чи не кожна команда встигла постраждати. Проте за літо встиг змінитись і колектив Олега Шандрука, тож початок кампанії з гри проти чинного чемпіона міг виявитись для "червоно-чорних" занадто складним випробуванням.

На власному полі та за гучної підтримки рідних уболівальників Верес розпочав гру навіть дуже й дуже непогано. Динамо все ніяк не вдавалось узяти хід подій під власний контроль, а у суперників тим часом уже й перші моменти почали з’являтись. Ось тільки Ндукве та Бойко на правому куті воротарського ударами в дотик стабільно хибили повз ворота. А от Шапаренко у першій ж небезпечній атаці Динамо в цій грі не схибив — замкнув подачу Ваната з правого флангу штрафного раніше, аніж м’яч опустився на голову Кучерову перед порожніми воротами.

Таким чином Верес отримав контрастний душ і ледь не почав сипатись. Кияни, щоправда, не ризикнули цим скористатись, тож на моменті з неточним ударом Ярмоленка для гостей гра в атаці в першому таймі добігла до завершення. "Червоно-чорні" тим часом намагались знову віднайти потрібний імпульс, але Нещерета в рамці воріт до перерви так і не потурбували жодного разу.

А от коли воротаря Динамо почали по-справжньому турбувати, то він занервував так, що десь неподалік почав виднітись привид того самого матчу першого кола минулого сезону, коли ще Георгій Бущан був основним голкіпером киян. Але пощастило "біло-синім", що дрібні хиби їхнього воротаря не перетворились на великі негаразди, бо Верес був заряджений знайти свій один момент удачі, і не відпускати його до кінця.

Але не знайшов. Натомість Ванат та Піхальонок змарнували якісні нагоди для того, щоб цю гру закрити достроково. Тоді як ще один поодинокий момент для свіжого Годі, який першим і єдиним у складі власної команди пробив у площину воріт суперників, завершився сейвом того-таки Нещерета. Знову нервовим, але вже з таки сейвом. Як і вся гра Динамо цього разу — нервова, але з трьома очками в підсумку.

У наступному турі рівненський Верес гостюватиме в СК Полтава, а київське Динамо проведе домашню частину дуелі проти кіпрського Пафосу в кваліфікації Ліги чемпіонів, після чого гостюватиме у львівського Руху.Верес —0:1Шапаренко, 14Горох — Стамуліс, Гончаренко (Ціпот, 71), Вовченко, Сміян — Кучеров (Кльоц, 64), Харатін, Бойко — Стень (Годя, 80), Ндукве (Воллі, 71), Шарай (Куція, 64).Нещерет — Тимчик, Д. Попов (Біловар, 60), Михавко, Дубінчак — Шапаренко (Бражко, 76), Михайленко, Піхальонок — Ярмоленко (Пономаренко, 75), Ванат, Кабаєв (Волошин, 46).Попередження: Гончаренко