Україна

Презентували новинку на Оболонь Арені та в парку Наталка.

Футбольний клуб Оболонь представив нові комплекти ігрової форми перед стартом чемпіонату України сезону 2025/26. Технічним партнером команди залишається німецька компанія JAKO, яка вже не перший рік забезпечує клуб якісною екіпіровкою.

Дизайнери JAKO розробили для столичного клубу стильну форму з використанням яскравої кольорової палітри. У новому сезоні команда гратиме в комплектах червоного, чорного, білого, жовтого, зеленого та синього кольорів. Такий вибір відображає сучасний стиль та характер Оболоні.

У презентації нової форми взяли участь гравці першої команди — Федорівський, Бичек, Марченко та Блізніченко. Фотосесія відбулася на Оболонь Арені, а також у парку Наталка, який є одним із символів клубу та району, що його представляє команда.

Перший офіційний матч у новій формі Оболонь зіграє 4 серпня проти Металіста 1925. Поєдинок відбудеться на Центральному міському стадіоні в Житомирі. Початок зустрічі — о 18:00.