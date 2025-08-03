Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 3 серпня, розпочавшись о 13:00.

У рамках першого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 Кудрівка в столиці прийматиме Олександрію.

НЕДІЛЯ, 3 СЕРПНЯ, 13:00. ОБОЛОНЬ-АРЕНА, КИЇВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЄВГЕНІЙ ЦИБУЛЬКО (ЧЕРКАСЬКА ОБЛ.). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Кудрівка завершила минулу кампанію на четвертій сходинці Першої ліги, отримавши можливість поборотися за місце серед "еліти" в перехідних матчах. Із напруженої дуелі зі значно досвідченішою Ворсклою саме підопічні Василя Баранова вийшли переможцями (загальний рахунок — 2:2, 4:3 по пен.). Тепер клуб намагатиметься довести багатьом скептикам, що це досягнення не було випадковим.

Представник Чернігівщини вже встиг активно попрацювати на трансферному ринку. Кудрівці вдалося підписати й кількох гравців, досвід виступів в УПЛ яких може значним чином посприяти проведенню хорошої дебютної кампанії. Зокрема, йдеться й про Дениса Безбородька (на рахунку нападника 165 матчів у чемпіонаті України).

Олександрія ж цього літа втратила одразу кількох важливих для здобуття "срібла" в ході минулої кампанії виконавців. Пішов і головний тренер Руслан Ротань, тож тепер командою опікується Кирило Нестеренко. Дебют для нового керманича видався далеким від вдалого, адже представник Кіровоградщини стартував із двох поразок від Партизана в другому раунді відбору Ліги конференцій (загальний рахунок — 0:6).

Тим не менш, попри вищезгадані трансферні втрати, Олександрії все ще є на кого покластися, особливо в атакувальній ланці. У клубі залишилися флангові нападники Хуан Альвіна й Теді Цара, які зіграли важливу роль в успіхах у сезоні-2024/25. Очікуємо, що незважаючи на складний виїзд до Сербії серед тижня, сьогоднішні гості все ж досягнуть бажаного результату.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Кирила Нестеренка. Так, на перемогу Олександрії можна поставити з коефіцієнтом 1.52, тоді як потенційний успіх Кудрівки оцінюється показником 8.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.90.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Кудрівка: Яшков — Морозко, Векляк, Сердюк, Мельничук — Тотовицький, Матвєєв, Мачелюк — Лосенко, Безбородько, Козак

Олександрія: Шевченко — Скорко, Беїратче, Кампуш, Ндіка Матам — Ковалець, Мишньов, Шостак — Х. Альвіна, Амарал, Цара

ЦІКАВІ ФАКТИ

Кудрівка стає 52-м клубом за всю історію Чемпіонату України, в тому числі 2-м з Чернігівської області, склавши компанію Десні.

У 2-му для себе клубі УПЛ в статусі головного тренера дебютує Кирило Нестеренко, який раніше очолював кам'янську Сталь, а в статусі гравця в складі донецького Металурга провів 1 гру в Чемпіонаті.

Дебютний в УПЛ тренерський матч 45-річного Василя Баранова, який в статусі гравця в складі Зорі провів 5 ігор в Чемпіонаті.

Василь Баранов керував діями Кудрівки у 20-ти матчах Першої ліги.

50-й матч в УПЛ може провести Артем Шулянський (Олександрія).

15-й гол в УПЛ може забити Дмитро Мишньов, 10-й — Безерра (обидва — Олександрія).

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