Україна

Історія взаємин із Динамо Київ нарешті добігла до завершення.

Люксембурзький нападник Жерсон Родрігес свого часу в 2019 році опинився в київському Динамо в якості трансферу з японського Юбіло Івата за 2 млн євро.

Однак, маючи доволі непогані футбольні здібності, нині вже 30-річний виконавець мав також і надзвичайно складний характер, який у підсумку зруйнував його перспективи в столичному колективі.

Відтоді перелік клубів, до яких Жерсона відправляли до оренди, неухильно зростав аж до цього літа.

І ось, після тимчасових виступів за турецький Анкарагюджю, французький Труа, турецький Еюпспор, аравійський Аль-Вехда, турецький Сівасспор, словацький Слован, китайський Гуанджі, та португальський Авс, історія Жерсона в Динамо добігла до завершення разом із контрактом.

Надалі люксембуржець виступатиме за клуб із Таїланду під назвою Канчанабурі, куди його запросили одночасно з англійським нападником Андросом Таунсендом, який раніше виступав зокрема за Тоттенгем та Евертон, а також французьким нападником Абубакаром Камара, який відомий за виступами в академії Монако та Фулгемі.

Контракт підписано строком на один рік.

Жерсон провів за Динамо 53 матчі, забив дев’ять голів та віддав чотири асисти.