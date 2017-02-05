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Полузащитник Ягеллонии Дмитрий Хомченовский доволен уровнем зарплат и конкуренции в чемпионате Польши.

Дмитрий Хомченовский в 2015 году перебрался из Зари в испанскую Понфераддину, а в 2016 стал игроком польской Ягеллонии.

"В финансовом плане в Польше все нормально. Сейчас у меня зарплата такая же, как была в Украине. Сейчас боремся за чемпионство и делим первое место с Легией", — рассказал Дмитрий в интервью телеканалу Футбол.

"Команды в чемпионате все хорошие, очень интересно играть со всеми, непредсказуемо все. Мне кажется, что на данный момент польский чемпионат сильнее украинского".

В нынешнем сезоне на счету Хомченовского 13 матчей в Экстраклассе (9 – в основе), в которых он отметился 1 голом.