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Федерация футбола Вьетнама решила строго наказать двух игроков ФК Лонг Ан и тренера команды за причудливое недовольство решением арбитра.

В воскресенье Лонг Ан играл 2:2 с Хо Ши Мин Сити. На последних минутах матча арбитр назначил пенальти в ворота Лонг Ана.

Изначально футболисты этой команды вообще ушли с поля. Затем они вернулись, однако голкипер Нгуйен Мин Нхат обернулся спиной к бьющему во время пенальти.

На этом дело не закончилось. Далее футболисты Лонг Ана демонстративно стояли, позволив Сити забить еще два гола. Таким образом, встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу Хо Ши Мин Сити.

ВФФ решила дисквалифицировать на 2 года Нхата и капитана команды Хайха Кванга Тана. Нго Кванг Санг, главный тренер Лонг Ана, получил трехлетнюю дисквалификацию.

Но и на этом приключения Лонг Ана не закончились: после этой игры свой пост покинул президент клуба Во Тан Ньем.