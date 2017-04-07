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Тренер Брендан Роджерс и футбольный клуб Селтик связали себя контрактными обязательствами до июня 2021 года.

Роджерс возглавил Селтик перед началом нынешнего сезона. Начало работы с Кельтами выдалось не лучшим – они уступили в одном из матчей квалификационного раунда Лиги чемпионов Линкольну из Гибралтара со счетом 0:1. Впрочем, шотландцы таки прошли Линкольн по сумме двух матчей и далее дела у Брендана в новой команде наладились.

"Футбольный клуб Селтик с радостью сообщает, что менеджер Брендан Роджерс подписал новый четырехлетний контракт с клубом, рассчитанный до июня 2021 года", — гласит заявление Кельтов.

"Брендан уже оказал огромное влияние на Селтик. Это выдающийся менеджер. Мы верим, что он является одним из лучших тренеров в Европе, а то и в мире. Так что мы рады, что Роджерс связал будущее с Селтиком", — заявил исполнительный директор Кельтов Питер Лоуэлл.

Роджерс уже принес клубу чемпионство и Кубок Лиги. Также Кельты пробились в полуфинал Кубка Шотландии. 23-го апреля они поспорят за выход в финал с извечным соперником – Рейнджерс.