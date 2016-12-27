Англия

Менеджер Вест Хэма Славен Билич прокомментировал победу над Суонси (4:1), а также игру форварда Андре Айю.

Молотобойцы на выезде одолели Лебедей со счетом 4:1. Таким образом, команда продлила серию без поражений до четырех матчей.

"Стыдно пропустить, ведь если бы не сделали этого, одержали бы третью сухую победу. Тем не менее, мы показали очень приличный футбол", — начал Билич.

"Мы защищались численно и агрессивно, располагаясь очень компактно друг к другу. Еще до того как мы забили было видно, что мы скоро расстроим соперника. Очень рад за своих ребят".

"Первый гол Айю за клуб? Это приятный момент. Он пришел за внушительную сумму и травмировался в своей первой игре. Ему было непросто и он все еще не на пике своих возможностей. Гол поможет ему, ведь он большой профессионал и много работает. Его выступление в этой игре меня радует больше, чем забитый мяч", — резюмировал наставник Молотобойцев.

Вест Хэм идет 11-м, набрав 22 очка.