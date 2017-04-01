Англия

Идущий на всех парах к чемпионству Челси против волшебника Сэма Аллардайса, возродившийся Лестер против невероятно стабильного Сток Сити, обескровленный МЮ против Вест Бромвича и другие матчи субботы — в анонсе Football.ua.

Челси – Кристал Пэлас

Суббота, 17:00, Лондон, Стэмфорд Бридж. Арбитр – Крейг Поусон.

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Ориентировочные составы:

Челси: Куртуа – Аспиликуэта, Луис, Кэхилл – Мозес, Фабрегас, Канте, Алонсо – Педро, Азар – Коста.

Кристал Пэлас: Хеннесси – Уорд, Томкинс, Сахо, Шлупп – Кабайе, Миливоевич – Заха, Панчеон, Таунсенд – К. Бентеке.

Не сыграют: … — ван Аанхолт, Бентеке, Уикэм, Суаре, Реми.

Под вопросом: Коста, Куртуа, Азар, Мозес – Кэмпбелл, Фламини, Макартур.

Бомбардиры: Коста (17) – К. Бентеке (9)

Менеджеры любят говорить, что титулы зимой не выигрываются – они выигрываются в апреле-мае. Вот, собственно, апрель и наступил. Впереди 10 матчей, Челси уверенно возглавляет пелотон. Теперь команде Антонио Конте не стоит смотреть на конкурентов – важно лишь самой не допустить ошибку, угодив в какое-то пике.

Если не случится ничего экстраординарного, то Синие спокойно доведут дело до победного конца (интересно, многие ли могли это предсказать после разгромного поражения от Арсенала?). Откладывать дело в долгий ящик явно не хочется и наверняка Пенсионеры постараются сделать очередной шаг к триумфу в очередном лондонском дерби – на этот раз против Кристал Пэлас.

Для Орлов тоже наступает решающий момент сезона. Магия Сэма Аллардайса, конечно, подействовала – команда уже покинула зону вылета, но дыхание Чемпионшипа еще очень даже ощутимо. У Пэлас очень неплохо складывались дела до перерыва на матчи сборных – команда три матча кряду не проигрывала и фанаты ее наверняка надеются, что эта тенденция продолжится.

Тренеры говорят:

Антонио Конте, Челси: "Пэлас располагает множеством великолепных игроков. Бентеке – топ-футболист, такой же и Заха. Если принимать во внимание последние 6 матчей, то Орлы были бы на 6-м месте в таблице. Нужно уделить им пристальное внимание".

Сэм Аллардайс, Кристал Пэлас: "Перед нами стоит сложная задача, но нельзя назвать ее невыполнимой. Если нам подвернется шанс, нужно его использовать – тогда мы сумеем расстроить любителей ставок".

Интересные факты:

- Челси набрал 15 очков в лондонских дерби в этом сезоне – больше, чем любые другие команды столицы.

- Кристал Пэлас проиграл пять своих последних лондонских дерби.

- Челси забивал первым в 22 матчах Премьер-лиги в этом сезоне – это лучший показатель текущей кампании.

- Кристал Пэлас 19 раз пропускал первым. Чаще – лишь Сандерленд (20).

- Челси – один из любимых соперников для Кристиана Бентеке. Бельгиец забил Синим 4 гола – столько же, сколько Сандерленду и Суонси.

- Если Диего Коста забьет, он достигнет отметки в 50 голов в 81 матче Премьер-лиги, с точностью повторив показатели Серхио Агуэро из Ман Сити.

- Челси в нынешнем сезоне использовал меньше всех игроков – 21. Также Пенсионеры внесли наименьшее количество изменений в стартовый состав – 26. Что характерно, в предыдущем сезоне чемпион Лестер также лидировал по этим показателям.

- В этом матче на поле могут выйти 3 игрока, на которых чаще всего фолят в нынешней АПЛ – Диего Коста (68 нарушений), Эден Азар (75) и Уилфрид Заха (78).

прогноз 2:0

Манчестер Юнайтед – Вест Бромвич

Суббота, 17:00, Манчестер, Олд Траффорд. Арбитр – Майк Дин.

Ориентировочные составы:

МЮ: Де Хеа – Валенсия, Байлли, Рохо, Шоу – Каррик, Феллаини – Лингард, Мхитарян, Мартиаль – Рашфорд.

ВБА: Фостер – Доусон, Маколи, Эванс, Ньом – Моррисон, Флетчер, Ливермор, Брант, Макклин – Робсон-Кану.

Не сыграют: Смоллинг, Джонс, Погба, Эррера, Ибрагимович, Мата – Филлипс.

Под вопросом: Феллаини, Руни – Чадли, Рондон.

Бомбардиры: Ибрагимович (15) – Рондон (7).

Если вдруг Жозе Моуриньо понадобится оправдание после этого матча, то оно у него уже есть. Во встрече с Дроздами португалец не сможет рассчитывать сразу на шестерых важных для команды игроков: Златан Ибрагимович и Андер Эррера отбывают дисквалификации, а Хуан Мата, Крис Смоллинг, Фил Джонс и Поль Погба травмированы.

Манкунианцы впервые за более, чем 100 дней, покинули 6-е место и теперь идут пятыми. Подопечные Моуриньо понимают, что могут попасть в Лигу чемпионов и через Лигу Европы, но вряд ли такой вариант сейчас является основным для команды – Красные Дьяволы попытаются обеспечить себе игру в этом турнире благодаря выступлениям в чемпионате.

Вест Бром проводит отличный по своим меркам сезон, пытаясь изо всех сил обозначить борьбу за еврокубки. В прошлом туре подопечные Тони Пьюлиса разделались с Арсеналом (3:1), а теперь постараются хотя бы зацепиться за очки на Олд Траффорд. Стоит отметить, что вдали от дома Дрозды не очень хороши – лишь 3 победы в текущей кампании.

Тренеры говорят:

Жозе Моуриньо, МЮ: "Важные игроки – это те, кто готовы играть. Те, кому я доверяю. Те, кто отдаст всех себя на поле в предстоящем матче, чтобы оставить МЮ в борьбе за топ-4".

Тони Пьюлис, ВБА: "Нам не на что жаловаться. Команда и так уже заслужила огромное уважение за 43 набранных балла. Теперь нас ожидает непростое окончание сезона".

Интересные факты:

- Вест Бромвич выиграл два из трех последних матчей АПЛ на Олд Траффорд (П1).

- Дрозды пробегали больше своих оппонентов в 93% своих матчей – это лучший показатель в АПЛ. Эта ситуация была зафиксирована в 19 последних играх кряду.

- Уэйн Руни забил 7 голов и сделал 5 ассистов в последних 10 играх Премьер-лиги против Вест Брома.

- Джеймс Моррисон может стать 4-м шотландцем, сыгравшим в 300 поединках АПЛ – после Даррена Флетчера, Пола Тельфера и Гари Макаллистера.

прогноз 1:0

Бернли – Тоттенхэм

Суббота, 17:00, Бернли, Терф Мур. Арбитр – Стюарт Атвелл.

Ориентировочные составы:

Бернли: Хитон – Лоутон, Кин, Ми, Уорд – Бойд, Хендрик, Бартон, Брэди – Барнс, Грей.

Тоттенхэм: Льорис – Дайер, Альдервейрельд, Вертонген – Уокер, Ваньяма, Дембеле, Дэвис – Алли, Эриксен – Сон.

Не сыграют: Марни, Гудмундссон – Роуз, Кейн, Ламела.

Под вопросом: Лонг, Арфилд – Янссен.

Бомбардиры: Грей (8) – Кейн (19).

Многие спешат отдавать английское чемпионство Челси. Тоттенхэм уступает соседям по городу 10 очков и за 10 туров до финиша отыграть такое отставание – не иначе, как чудо. Но попробуйте-ка вспомнить, как Ман Сити становился чемпионом при Роберто Манчини, с решающим голом Агуэро в добавленное время? Тогда грозный Манчестер Юнайтед умудрился упустить чемпионство, которое все уже отправляли в клубный музей.

В различных интервью и футболисты, и тренерский штаб Шпор всячески уверяют, что собираются побороться за золотые медали. Но и без этого мотивация у Тоттенхэма на оставшуюся часть сезона зашкаливает, ведь парни Почеттино еще отнюдь не обеспечили себе игру в Лиге чемпионов в следующей кампании. Можно сюда прибавить и желание наконец-то обойти Арсенал, что случится впервые при Арсене Венгере (и, вполне возможно, отправит француза в отставку).

Бернли в нынешнем сезоне славится игрой на домашней арене, набрав при этом лишь 3 очка на выезде. Казалось бы, Тоттенхэм, несмотря ни на что, обязан просто-напросто сметать подопечных Шона Дайча. Но вряд ли это будет легко – "бордовые" дома проиграли лишь трижды в этом сезоне АПЛ, причем последний раз – еще Ман Сити в ноябре.

Тренеры говорят:

Шон Дайч, Бернли: "Тоттенхэм способен встряхнуть игру в любой момент. Эта команда может действовать на высоких скоростях. Матч будет очень сложным".

Маурисио Почеттино, Тоттенхэм: "Будет тяжело. Бернли – команда, которая делает акцент на "физику", это очень агрессивная команда. Мы должны не просто показать все, на что способны – нужно быть готовыми к борьбе за каждый мяч".

Интересные факты:

- Никто в истории Премьер-лиги не имел более высокий показатель побед (83%) или общего количества очков (78%) дома, чем Бернли.

- Тоттенхэм проиграл лишь 1 из 5 предыдущих матчей АПЛ против Бернли (В3 Н1 П1). В каждом случае Шпоры забивали 2 и более голов.

- Эшли Барнс забивал в 2 из предыдущих 3 встреч против Тоттенхэма, но оба матча завершились поражениями для Бернли.

- Никто из игроков АПЛ не делал больше ассистов, начиная с сезона 2015/2016, чем Кристиан Эриксен (23).

- Деле Алли в 10 матчах в 2017 году поучаствовал в 10 голах Тоттенхэма – 8 голов и 2 ассиста.

- Бернли не забил ни единого гола в последних 5 матчах АПЛ, сыгранных в апреле.

прогноз 0:2

Халл Сити – Вест Хэм

Суббота, 17:00, Кингстон-апон-Халл. Арбитр – Майк Джонс.

Ориентировочные составы:

Халл: Якупович – Раноккья, Дэвис, Магуайр – Элабделлауи, Клукас, Мейлер, Ндиайе, Робертсон – Гросицки – Ниассе.

Вест Хэм: Рандольф – Байрэм, Коллинз, Фонте, Крессвелл – Фернандес, Куяте – Айю, Лансини, Снодграсс – Кэрролл.

Не сыграют: Хенриксен, Одубаджо, Люер, Кин, Мэйсон, Мбокани, Хаддлстоун, Лениган – Огбонна, Сако, Антонио, Обьянг, Рид.

Под вопросом: Доусон, Эвандро – Нобл.

Бомбардиры: Доусон, Эрнандес, Ниассе (все – по 3) – Антонио (9).

Вест Хэм подходит к игре не в лучшем расположении духа. Шутка ли – лондонцы уже 5 матчей не могут победить, а в последних 3 – и вовсе терпели поражение. В СМИ уже поговаривают о том, что летом клуб не станет продлевать контракт с наставником Славеном Биличем. Ну а Вест Хэм не спешит опровергать эти сплетни.

Все это мало волнует Халл, который в последнем перед международным перерывом матче уступил Эвертону 0:4. Домашняя статистика команды Марку Силвы все равно впечатляет – Тигры уже 5 матчей не знают поражений в АПЛ в родных стенах. Не проигрывали они в домашних матчах в элите и Вест Хэму – 4 попытки было у Молотков, но ни одна не увенчалась 3 пунктами.

В первом круге Фортуна не то, что улыбнулась Вест Хэму – она просто смеялась над Халлом. Тигры тогда трижды попадали в каркас ворот, а в итоге умудрились уступить 0:1. Для Марку Силвы было бы очень кстати получить обратный должок от удачи – ведь задачу сохранения прописки в элите еще никто не отменял.

Тренеры говорят:

Марку Силва, Халл: "Мы хорошо играли дома в последний раз и хотим вновь победить. Секрет нашей домашней формы – в тяжелом труде".

Славен Билич, Вест Хэм: "Халл играет в настоящий футбол, он любит пасовать мяч – в этом, несомненно, большая заслуга Марку Силвы".

Интересные факты:

- Халл никогда не проигрывал Вест Хэму в АПЛ дома (В2 Н2).

- Вест Хэм пропустил 8 голов в первые 15 минут в этом сезоне. Это худший показатель в нынешней АПЛ. А вот Халл больше всех пропустил голов в последние 15 минут встреч – 20.

- Встретятся команды, которые в нынешнем сезоне чаще всего получают пенальти в свои ворота – Халл получил 11, еще 8 раз пробивали с 11 метров по воротам Вест Хэма.

прогноз 1:1

Лестер Сити – Сток Сити

Суббота, 17:00, Лестер, Кинг Пауэр Стэдиум. Арбитр – Ли Мейсон.

Ориентировочные составы:

Лестер: Шмайхель – Симпсон, Хут, Беналуан, Фухс – Марез, Дринкуотер, Ндиди, Олбрайтон – Оказаки, Варди.

Сток: Грант – Кэмерон, Шоукросс, Инди, Питерс – Адам, Уилан – Арнаутович, Аллен, Собхи – Бераино.

Не сыграют: Вог, Морган – Шакири, Батленд, Айрленд, Бардсли.

Под вопросом: Менди – Кэмпрон, Джонсон.

Бомбардиры: Варди (8) – Аллен (6).

С момента увольнения Клаудио Раньери с Лестером произошла чудесная метаморфоза – Лебеди выиграли все 4 матча при новом тренере Крейге Шекспире. Очередной огромный шаг к сохранению прописки в элите клуб может сделать, если обыграет Сток Сити. Лебеди лишь раз проигрывали Стоку в последних 6 домашних матчах в АПЛ. Даже в не не лучшей нынешней кампании Лестер оказался сильнее Гончаров – 3:0.

Славящийся своей неуступчивостью Сток не может похвастаться игрой на выезде. Из последних 7 таких поединков был выигран лишь один, а в последних 3 Гончары даже не забивали. Несмотря на это, Сток занимает привычное 9-е место – именно на нем Гончары финишировали в каждом из 3 последних сезонов.

Тренеры говорят:

Крейг Шекспир, Лестер: "Сток станет очень серьезным тестом для нас, но мы готовы. Главное – не воспарить в облаках".

Марк Хьюз, Сток: "Лестер сейчас играет хорошо. Команда полностью отдается делу. Нужно закрыть ее ключевых игроков".

Интересные факты:

- Сток выиграл лишь 1 из 5 предыдущих встреч с Лестером в АПЛ (Н2 П2).

- Лисы попытаются выиграть три домашних игры в Премьер-лиге кряду – впервые с февраля 2016.

- Джейми Варди забил 3 гола и сделал 2 ассиста в последних 3 матчах АПЛ.

- Крейг Шекспир может стать первым британским (и 5-м вообще) менеджером, который выиграл перые 4 матча Премьер-лиги. Ранее это удавалось Жозе Моуриньо, Гуусу Хиддинку, Карло Анчелотти и Хосепу Гвардиоле.

прогноз 2:1

Уотфорд — Сандерленд

Суббота, 17:00, Уотфорд, Викаридж Роуд. Арбитр – Ли Роберт.

Ориентировочные составы:

Уотфорд: Гомес – Кэткарт, Предль, Кабул, Холебас – Капуэ, Дукур, Клеверли – Амрабат, Ньянг – Дини.

Сандерленд: Пикфорд – Джонс, Коне, О'Ши, Овьедо – Ндонг, Гибсон – Борини, Янузай, Ларссон – Дефо.

Не сыграют: Берами, Кабаселе, Перейра, Уотсон, Сарате – Аничебе, Каттермол, Пиенаар, Кирххофф, Макнейр, Уотмор.

Под вопросом: … — О'Ши.

Бомбардиры: Дини (9) – Дефо (14).

Уотфорд не выигрывает в 4 последних матчах, но все равно на 7 очков опережает зону вылета. Тем не менее, Шершни должны хорошо закончить сезон, иначе вряд ли Вальтер Маццари продолжит руководить командой в следующем сезоне.

Свои заботы у Сандерленда. Черные Коты – главный аутсайдер Премьер-лиги на данный момент. Им не хватает 7 очков до безопасной зоны, а в последних 4 матчах команда и вовсе не забивала.

Тренеры говорят:

Вальтер Маццари, Уотфорд: "Последние 15 дней я старался донести до игроков, что они на последние 10 матчей должны выходить с таким настроем, будто это финал кубка".

Дэвид Мойес, Сандерленд: "Мы должны побеждать в этом матче, ведь игры-то заказнчиваются. Никаких полумер".

Интересные факты:

- Сандерленд проиграл лишь одну из последних 5 игр в АПЛ против Уотфорда (В3 Н1).

- Если Уотфорд выиграет этот поединок, то повторит свой рекорд по количеству домашних побед в сезоне (6 в кампании 2015/2016).

- Джермейн Дефо забивал в ворота 35 разных команд в АПЛ, а вот огорчить Уотфорд с 4 попыток не сумел.

- Уотфорд забил 8 голов в первые 15 минут матча и делит по этому показателю лидерство в Премьер-лиге.

прогноз 2:1

Саутгемптон — Борнмут

Суббота, 19:30, Саутгемптон, Сент-Мери. Арбитр – Джонатан Мосс. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Ориентировочные составы:

Саутгемптон: Форстер – Соареш, Стивенс, Йосида, Бертранд – Ромеу, Уорд-Праус, Дэвис – Редмонд, Тадич – Лонг.

Борнмут: Боруц – Смит, Фрэнсис, Кук, Дэниэлс – Фрейзер, Серман, Гослинг, Пью – Афобе, Кинг.

Не сыграют: Габбьядини, Таргетт, Остин, Пайд, Маккарти, ван Дейк – Уилсон, Федеричи, Мингс.

Под вопросом: … — Артер, Фрейзер, Смит, Станислас.

Бомбардиры: Остин (6) – Кин (11).

Команды подходят к очному противостоянию с равным количеством очков. Победитель получит небольшое преимущество в борьбе за финиш в верхней части таблицы. В нынешней кампании Саутгемптон выступает нестабильно, проиграв 7 из последних 10 матчей в турнире.

Борнмут набрал неплохой ход – Вишни уже три матча не проигрывают и вроде как забыли об ужасном начале 2017 года. Команда Эдди Хау попытается взять реванш у Саутгемтона, который выигрывал три последних матча в противостоянии этих команд.

Тренеры говорят:

Клод Пюэль, Саутгемптон: "Борнмут – отличная футбольная команда. Я отношусь к ней с уважением, предстоящая встреча невероятно важна".

Эдди Хау, Борнмут: "Мы осознаем важность этой игры. Борнмут никогда не обыгрывал Саутгемптон на выезде, так что в этот раз мы намерены сотворить историю".

Интересные факты:

- Саутгемптон выиграл два из трех матчей Премьер-лиги против своих соседей по южному побережью, уступив при этом раз.

- Святые три последних домашних поединка против Борнмута выигрывали со счетом 2:0 (дважды в АПЛ и однажды – в Кубке Лиги).

- Вишни ни в одном турнире не обыгрывали Саутгемптон на выезде (Н4 П8).

- Джошуа Кинг забил 8 мячей и сделал ассист в последних 8 матчах.

- Джей Родригес дважды забил Борнмуту в декабре. И это половина от его общего количества голов за весь чемпионат.

- 33 очка после 27 матчей – худший результат для Сотона с сезона 2012/2013 (тогда было 27). В прошлом сезоне на этом этапе у Святых было 40 пунктов, в позапрошлом – 39.

- Борнмут получил право на пробитие 9 пенальти – лучший результат в лиге.

- В матчах Вишен было не забито 5 пенальти (из 14). Это также наивысший показатель в АПЛ. Борнмут не реализовал два удара, еще 3 – его соперники.

- Борнмут пропустил 31 гол в 14 выездных поединках в нынешней АПЛ (2,2 за игру в среднем). 21 из этих мячей был пропущен в последних 8 гостевых играх.

прогноз 2:0

Анонс матча Ливерпуль — Эвертон читайте на нашем сайте в отдельном материале.

Евгений Музыка, Football.ua