Англия

Сандерленд постарается прервать 20-матчевую беспроигрышную серию Манчестер Юнайтед, а Лестер — добыть 6 побед в АПЛ кряду в поединке с Эвертоном.

Сандерленд – Манчестер Юнайтед

Воскресенье, 15:30, Сандерленд, Стадион Света.

Ориентировочные составы:

Сандерленд: Пикфорд – Джонс, Коне, Денайер, Овьедо – Ндонг, Гибсон, Каттермол – Борини, Аничебе, Дефо.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Валенсия, Байи, Рохо, Блинд – Погба, Эррера – Лингард, Мхитарян, Мартиаль – Ибрагимович.

Не сыграют: Макнейр, Уотмор, Кирххофф, Пиенаар, Янузай, O'Ши – Смоллинг, Джонс, Мата, Руни, Янг.

Под вопросом: -

Бомбардиры: Дефо (14) – Ибрагимович (16)

Судья: Крейг Поусон (20 матчей, 80 желтых и 3 красных карточки).

Бывает ли так, что 20-матчевая беспроигрышная серия не приносит радости? Как оказалось на примере Манчестер Юнайтед – бывает. Команда 10 из 20 игр свела вничью, причем большая часть ничейных результатов была добыта на Олд Траффорд. Временами ей жутко не везло, а временами такой исход был справедлив – но это уже не важно, а важно то, что Красные Дьяволы никак не поднимутся в топ-4.

Благо, конкуренты вместо эпичного сражения за чемпионство устроили игру в поддавки за 3-е и 4-е место. Не самые стабильные результаты Ливерпуля, Манчестер Сити и Арсенала дают МЮ надежду на благополучный финиш в зоне Лиги чемпионов. Главный тренер манкунианцев Жозе Моуриньо заявил, что в долгосрочной перспективе 10 ничьих лучше, чем 5 побед и 5 поражений, ведь это свидетельствует о сильном духе команды. Что же, дух у нее действительно есть, ведь не раз она забивала решающие мячи в концовке и можно было бы даже радоваться и говорить о "ферги-тайме", если бы не было все так печально.

В 32-м туре Юнайтед предстоит встреча с худшей командой чемпионата – Сандерлендом. Красные Дьяволы просто обязаны набирать 3 очка, ведь иначе разговоры о место в топ-4 будут не более, чем сотрясанием воздуха.

Сандерленд занимает последней место в Премьер-лиге и от спасения его отделяют 10 очков. В футболе в целом и в АПЛ в частности случаются чудеса, но нет совершенно никаких предпосылок, чтобы оно случилось в этот раз на Стадионе Света. Черные Коты проиграли 5 из последних 6 матчей в АПЛ. Кроме того, подопечные Дэвида Мойеса забили лишь в 1 из последних 10 поединков, что явно не повышает их котировки в игре с МЮ.

Тренеры говорят:

Дэвид Мойес, Сандерленд: "Мы верим в Дефо. Надеюсь, он забьет еще с полдюжины мячей до конца сезона, но и другие тоже должны забивать".

Жозе Моуриньо, МЮ: "Как по мне – приятно осознавать, что мы нечасто проигрываем, что у нас – фантастическая беспроигрышная серия в 20 матчей без поражений в Премьер-лиге".

Интересные факты:

- Сандерленд потерпел 22 поражения от МЮ в АПЛ. Наряду с Челси это самый "нелюбимый" противник для Черных Котов.

- МЮ выиграл 6 из 8 последних матчей АПЛ на выезде (еще 2 ничьи) – это самая длинная беспроигрышная серия Юнайтед с августа 2013 (13 поединков).

- Джермейну Дефо не удавалось забить в последних его 6 играх Премьер-лиги против Манчестер Юнайтед. В последний раз он это делал в марте 2012 за Тоттенхэм.

- Златан Ибрагимович забил 8 мячей в последних 7 выездных поединках АПЛ.

прогноз 0:3

Эвертон — Лестер

Воскресенье, 18:00, Ливерпуль, Гудисон Парк.

Ориентировочные составы:

Эвертон: Роблес – Холгейт, Ягелка, Пеннингтон, Бэйнс – Барри, Гуйе – Баркли, Лукман, Миральяс – Лукаку.

Лестер: Шмайхель – Симпсон, Хут, Беналуан, Фухс – Марез, Дринкуотер, Ндиди, Олбрайтон – Слимани, Варди.

Не сыграют: Боласи, Коулман, Мори, Леннон, Уильямс, Бешич – Вог, Менди, Морган.

Под вопросом: Маккарти, Шнейдерлен — …

Бомбардиры: Лукаку (21) – Варди (10).

Судья: Роберт Мадли (23 игры, 95 желтых и 1 красная карточка).

Перед главным тренером Лестера Крейгом Шекспиром предстала сложная дилемма. С одной стороны, хочется обыграть Эвертон и добыть 6-ю победу в АПЛ подряд. Это позволит Шекспиру повторить рекорд Карло Анчелотти и Хосепа Гвардиолы, которые также выигрывали свои первые 6 поединков в АПЛ. Но с другой стороны – посреди недели первый четвертьфинальный матч с Атлетико в Лиге чемпионов и не мешало бы поберечь силы.

Эвертон очень хорошо играет дома — в нынешней кампании на Гудисоне выигрывал только Ливерпуль. А вот Лестер сумел лишь раз победить на выезде. Впрочем, Лисы могут воспользоваться обескровленностью обороны Эвертона: мало того, что уже давно не могут играть Шеймус Коулман и Рамиро Фунес Мори, так еще и Эшли Уильямс заработал дисквалификацию. Скорее всего, в старте выйдет Мэттью Пеннингтон, знатно начудивший в игре с Ливерпулем.

Тренеры говорят:

Рональд Куман, Эвертон: "Думаю, если мы наберем 6 очков в двух предстоящих домашних матчах, то будем сражаться за 5-6 место в турнирной таблице".

Крейг Шекспир, Лестер: "Игра будет сложной. Эвертон очень хорошо играет дома, да и все команды очень конкурентоспособны в текущей кампании".

Интересные факты:

- Эвертон впервые может обыграть Лестер дважды по ходу сезона в АПЛ.

- 13 из из 21 предыдущего матча между этими командами в Премьер-лиге завершились вничью. Процент ничьих в этой паре самый высокий среди всех, где было сыграно свыше 20 поединков – 62%.

- Кевин Миральяс забивал в каждом из предыдущих 3 сражений против Лестера в АПЛ.

- Крейг Шекспир может повторить рекорд Карло Анчелотти и Пепа Гвардиолы, одержав победу в 6 дебютных поединках в АПЛ.

прогноз 1:1

Евгений Музыка, Football.ua