В заключительном матче 32-го тура Премьер-лиги Арсенал постарается обыграть Кристал Пэлас, чтобы продолжить сражение за топ-4.
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10 апреля 2017, 09:20
Кристал Пэлас – Арсенал
Понедельник, 22:00, Лондон, Сэлхерст Парк. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.
Ориентировочные составы:
Кристал Пэлас: Хеннесси – Уорд, Келли, Сахо, Шлупп – Фламини, Миливоевич – Заха, Панчеон, Таунсенд – К. Бентеке.
Арсенал: Мартинес – Бельерин, Мустафи, Габриэль, Монреаль – Джака, Эльнени – Уолкотт, Озил, Санчес – Уэлбек.
Не сыграют: Д. Бентеке, Уикэм, Манданда, Томкинс, Данн, Кабай, Суаре – Чех, Касорла.
Под вопросом: Реми, ван Аанхолт, Макартур, Кэмпбелл – Лукас, Косельни, Оспина.
Бомбардиры: К. Бентеке (11) – Санчес (18).
Судья: Майкл Оливер (25 матчей, 84 желтые и 3 красные карточки).
Главный тренер Арсенала Арсен Венгер наверняка надеется, что после череды неудач победа в прошлом туре над Вест Хэмом (3:0) станет для команды отправной точкой на пути к успеху. Канонирам важно финишировать в зоне Лиги чемпионов, поэтому осечки с командами из второй половины таблицы будут смерти подобны.
От идущего четвертым Ман Сити Арсенал отделяет уже 7 пунктов. Подопечные Венгера сыграли на 2 матча меньше Горожан и теоретически могут приблизиться на расстояние 1 пункта, но для этого нужно будет сильно постараться.
Кристал Пэлас в прошлом туре уступил Саутгемптону 1:3, лазарет команды переполнен и выступает она в этом сезоне нестабильно. Все это говорит в пользу Арсенала, но не будем забывать, что в позапрошлом туре Орлы обыграли Челси на Стэмфорд Бридж, а возглавляет их настоящий волшебник Сэм Аллардайс.
Тренеры говорят:
Сэм Аллардайс, Кристал Пэлас: "Выживает тот, кто может совладать с нервами. Часы уже тикают, пришло время просыпаться".
Арсен Венгер, Арсенал: "Мы находимся в не очень комфортной позиции, но знаем, что нужно делать: побеждать в каждом матче".
Интересные факты:
- Кристал Пэлас выиграл лишь 1 из 15 матчей АПЛ против Арсенала (Н3 П11).
- Оливье Жиру забивал в каждом из трех предыдущих матчей на Сэлхерст Парк.
- Арсенал не проигрывал на выезде Кристал Пэлас в элитном дивизионе с ноября 1979 (В6 Н5).
- Сэм Аллардайс 15 раз проигрывал Арсену Венгеру в Премьер-лиге, это самый страшный соперник для англичанина. При этом Биг Сэм выиграл 4 матча и 7 свел вничью.
прогноз 0:3
Евгений Музыка, Football.ua