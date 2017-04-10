Англия

В заключительном матче 32-го тура Премьер-лиги Арсенал постарается обыграть Кристал Пэлас, чтобы продолжить сражение за топ-4.

Кристал Пэлас – Арсенал

Понедельник, 22:00, Лондон, Сэлхерст Парк. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Ориентировочные составы:

Кристал Пэлас: Хеннесси – Уорд, Келли, Сахо, Шлупп – Фламини, Миливоевич – Заха, Панчеон, Таунсенд – К. Бентеке.

Арсенал: Мартинес – Бельерин, Мустафи, Габриэль, Монреаль – Джака, Эльнени – Уолкотт, Озил, Санчес – Уэлбек.

Не сыграют: Д. Бентеке, Уикэм, Манданда, Томкинс, Данн, Кабай, Суаре – Чех, Касорла.

Под вопросом: Реми, ван Аанхолт, Макартур, Кэмпбелл – Лукас, Косельни, Оспина.

Бомбардиры: К. Бентеке (11) – Санчес (18).

Судья: Майкл Оливер (25 матчей, 84 желтые и 3 красные карточки).

Главный тренер Арсенала Арсен Венгер наверняка надеется, что после череды неудач победа в прошлом туре над Вест Хэмом (3:0) станет для команды отправной точкой на пути к успеху. Канонирам важно финишировать в зоне Лиги чемпионов, поэтому осечки с командами из второй половины таблицы будут смерти подобны.

От идущего четвертым Ман Сити Арсенал отделяет уже 7 пунктов. Подопечные Венгера сыграли на 2 матча меньше Горожан и теоретически могут приблизиться на расстояние 1 пункта, но для этого нужно будет сильно постараться.

Кристал Пэлас в прошлом туре уступил Саутгемптону 1:3, лазарет команды переполнен и выступает она в этом сезоне нестабильно. Все это говорит в пользу Арсенала, но не будем забывать, что в позапрошлом туре Орлы обыграли Челси на Стэмфорд Бридж, а возглавляет их настоящий волшебник Сэм Аллардайс.

Тренеры говорят:

Сэм Аллардайс, Кристал Пэлас: "Выживает тот, кто может совладать с нервами. Часы уже тикают, пришло время просыпаться".

Арсен Венгер, Арсенал: "Мы находимся в не очень комфортной позиции, но знаем, что нужно делать: побеждать в каждом матче".

Интересные факты:

- Кристал Пэлас выиграл лишь 1 из 15 матчей АПЛ против Арсенала (Н3 П11).

- Оливье Жиру забивал в каждом из трех предыдущих матчей на Сэлхерст Парк.

- Арсенал не проигрывал на выезде Кристал Пэлас в элитном дивизионе с ноября 1979 (В6 Н5).

- Сэм Аллардайс 15 раз проигрывал Арсену Венгеру в Премьер-лиге, это самый страшный соперник для англичанина. При этом Биг Сэм выиграл 4 матча и 7 свел вничью.

прогноз 0:3

Евгений Музыка, Football.ua