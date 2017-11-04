Форвард Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе оформил дубль в матче Лиги 1 против Анже.
Килиан Мбаппе, psg.fr
04 ноября 2017, 23:51
В матче 12-го тура французской Лиги 1 ПСЖ на выезде разгромил Анже со счетом 5:0, а Килиан Мбаппе забил дважды.
Таким образом француз в возрасте 18 лет и 10 месяцев стал самым молодым автором 20 голов в чемпионате Франции за последние 40 лет.
16 из этих голов он забил за Монако, а еще четыре раза отличился за Пари Сен-Жермен в этом сезоне.
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