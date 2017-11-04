Франция

Форвард Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе оформил дубль в матче Лиги 1 против Анже.

В матче 12-го тура французской Лиги 1 ПСЖ на выезде разгромил Анже со счетом 5:0, а Килиан Мбаппе забил дважды.

Таким образом француз в возрасте 18 лет и 10 месяцев стал самым молодым автором 20 голов в чемпионате Франции за последние 40 лет.

16 из этих голов он забил за Монако, а еще четыре раза отличился за Пари Сен-Жермен в этом сезоне.

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