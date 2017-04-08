Германия

РБ Лейпциг подпишет голкипера швейцарского Янг Бойз Ивона Мвого.

Как сообщает официальный сайт швейцарского клуба, контракт Мвого с Лейпцигом будет рассчитан на четыре года.

"Переход в этот амбициозный клуб является логическим шагом для развития моей карьеры. В то же время мне будет трудно покидать Янг Бойз. Постараюсь сделать все возможное в последних десяти играх, чтобы мы успешно закончили сезон", — заявил Мвого.

В текущем сезоне 22-летний уроженец Камеруна провел за Янг Бойз 38 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 54 гола, сохранив свои ворота "сухими" 12 раз.