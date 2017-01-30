Италия

Football.ua подводит итоги очередного тура итальянского первенства.

Отчетный тур выдался богатым на разного рода события, чего там, только три команды из верхней половины таблицы выиграли в этом туре – Ювентус, Интер и Кьево. В остальном, столичные клубы и Милан минимально проиграли своим оппонентам из Вероны, Генуи и Удине соответственно, Фиалки результативно разошлись с Грифонами, а Посавец героически отстоял ничью в Неаполе, тогда как Диего Фальчинелли не позволяет умереть борьбе за выживание. Все это и многое другое в итогах 22-го тура.

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Наполи упустил свой шанс

Поединок в Неаполе завершал программу 22-го тура, и местная команда имела все шансы воспользоваться осечкой конкурентов, попутно взобравшись на второе место. Казалось, и предпосылки все имеются: Наполи в новом году еще не проигрывал, Маурицио Дзампарини в преддверии выезда на Юг Италии сменил алленаторе, Диего Лопес стал уже четвертым тренером по ходу сезона, и вошел в десятку за 2016 год. Но Маурицио Сарри на предматчевой конференции уверял: "Тот, кто считает этот матч проходным для Наполи, совершенно не разбирается в футболе". Наверное, он что-то знал.

Сарри прибегнул к очередным изменениям в составе. Так, с первых минут появился Никола Максимович, а на левом фланге появился только вернувшийся с Кубка Африки Фаузи Гулям. В линии нападения и в центре поля обошлось без изменений, легкое нападение (интересно, как быстро Милик вернет место в основе) и подвижный центр. Тифози Партенопей уже заждались Калиду Кулибали и точно рады вылету Сенегала, ибо первая же атака Палермо принесла свои плоды, Илья Несторовски оформил уже восьмое взятие ворот в этом сезоне. Почему Хюсай отвечал за центрального нападающего розанеро, тот еще вопрос, тем не менее гости застали врасплох Наполи.

В дальнейшем неаполитанцы доминировали на поле: 75% владения мячом, из 19 ударов 10 пришлось в створ, 14 поданных угловых. Палермо просто отбивался, начиная с 5 минуты встречи, которой датирован гол Несторовски. И отдельного упоминания стоит вратарь гостей – молодой хорват Посавец крутился как белка в колесе. Да, пусть все запомнят его серьезный промах, позволивший отличится Мертенсу, но в остальном именно портьере является тем фактором, который позволил сицилийцам увезти очки из Неаполя.

"Потерянный шанс? Не думаю. Наша цель – побеждать в каждом матче, не зацикливаясь при этом на игре соперников. Конкретно эта встреча принесла нам разочарование, ведь мы имели 12 голевых моментов, а соперник один, но табло зафиксировало итоговую ничью. Давайте не будем создавать панику на ровном месте, да, мы не добились положительного результата в матче с Палермо, но создали на порядок больше моментов по сравнению с матчами, в которых мы забивали 2-3 мяча. Так что не все так плохо", — говорил уже после матча наставник неаполитанцев. И хоть ближайший тур не предвещает особых сложностей, то с конца февраля график Партенопей сулит множество серьезных поединков на трех фронтах, а именно четыре матча подряд с Аталантой, Ювентусом, Ромой и Реалом.

Чудо имени Стефано Пьоли

Перед увольнением Де Бура, Интер находился в восьми очках отставания от Милана. По завершению 22-х туров, пусть даже со сноской, что россо-нери имеют игру в запасе, нерадзурри опережают своих соседей на 5 пунктов! Просто невероятную работу проделал Стефано Пьоли и теперь коллектив из Милана добывает результат, демонстрируя при этом солидную игру. "Команда играет хорошо, но я уверен, что мы можем быть ещё лучше. У меня есть игроки высокого уровня, но мы ещё не дошли до своего пика, и это должно дать нам уверенность, у Интера есть потенциал", — говорил после матча алленаторе.

Рокировка миланских клубов в турнирной таблице не единственный приятный момент для поклонников Интера. Команда впервые с 2012 года одержал девять побед подряд, всего одну победу осталась добыть подопечным Пьоли для повторения результата команды Страмаччони, которая в ноябре 2012 года добыла десять викторий. Но будет это сделать очень тяжело, ведь в следующем туре на Интер ожидает сложнейший выезд на Ювентус Стэдиум. Но, что бы там не говорили, этот Интер уже обыгрывал Ювентус в этом сезоне, и точно претендует на звание претендента, чтоб прервать победную серию Старой Синьоры в родных стенах!

Анализировать матч будет излишним, набравшая ход команда просто смела на своем пути безнадежно укоренившуюся в зоне вылета Пескару. В центре обороны наконец удалось наладить игру, Интер пропускает не так часто, а Д’Амброзио, отличившийся в этом поединке, стал первым защитником Интера в этом сезоне, записавшем на свой счет гол. Гальярдини внес баланс в центр поля, Жоау Мариу осваивает функции трекварти, в последних 7 матчах португалец забил 2 гола и совершил 5 голевых передач. А на острие атаки продолжает блистать Мауро Икарди, который на данный момент является лучшим снайпером (15, на ряду с Джеко и Игуаином) и лучшим ассистентом чемпионата (8, на ряду с Кальехоном).

Для Пескары же ничего не изменилось с очередным поражением. Команда продолжает замыкать турнирную таблицу, и если в игре Палермо с Кротоне проскакивают положительные моменты, коллективы хоть минимально набирают очки, то Дельфины до сих пор остаются командой без побед, и совершенно по делу. Удивляет в этом плане лишь терпение руководства клуба, которое до сих пор не распрощалось с Массимо Оддо.

Удинезе обыгрывает Милан

Удинезе и Милан начали не должным образом 2017 год: фриульцы в январе ни разу не побеждали, а россо-нери провели ряд неудачных игр и выпали из зоны еврокубков, а посреди недели вылетели из Коппа Италия. Подопечные Винченцо Монтеллы в случае победы возвращались на пятую строчку –Аталанта сыграла вничью с Торино, а Лацио уступил Кьево, но не тут-то было. Тем не менее, для Милана аукнулся поединок в Турине, в котором россо-нери оставили много сил, что сказалось на результате и матча в Удине.

Милан быстро забил, гол записал на свой счет Бонавентура, но в дальнейшем подопечные Монтеллы выглядели очень блекло. Джек получил повреждение, заменивший его Деулофеу еще не полностью адаптировался к Кальчо, Бакка бегал без мяча, центральные полузащитники не успевала за своими оппонентами, а ошибка молодого Локателли стала результативной, Теро реализовал выход один на один с Доннаруммой. Во втором тайме игра была более открытой, и больше посчастливилось именно хозяевам, которые усилиями Родриго Де Поля вышли вперед.

Получив преимущество в счете, Зебры сели в оборону, не позволив Милану даже думать о такой роскоши, как победа, даже сравнять счет номинальному лидеру не удалось. К неудачному результату Милана добавляется еще и травмы игроков основы: у Джакомо Бонавентуры растяжение мышц левого бедра, а у Маттиа Де Шильо — вывих лодыжки. Травма Де Шильо может оказаться серьезнее, чем предполагалось, у защитника подозрение на перелом, а в моменте фола Де Поля прослеживаятся явная ошибка арбитра, которые не удалил игрока с поля.

В целом, игроки Милана остались недовольны не только итоговым счетом, но и действиями судьи: "На мой взгляд, там была чистая красная карточка (момент с фолом Де Поля на Де Шильо). Это была странная игра, мы должны были закрывать ее еще в первом тайме и набирать три очка, но в итоге остались ни с чем. Сейчас нужно перезарядить батареи и думать о каждом следующем матче. Турнирная таблица только отвлекает", — говорил после матча капитан россо-нери Иньяцио Абате. Не перестает излучать оптимизм и Винченцо Монтелла: "Позади очень тяжелый период. Да, мы проиграли в трех матчах, но важно то, что в каждом из поединков мы были в игре. Важно вернуться на правильный путь уже с ближайшего матча против Сампдории".

Ювентус увеличивает разрыв

Поединок Сассуоло и Ювентуса не имел никакой интриги, Ювентус без особых проблем одержал сухую победу на Мапеи со счетом 2:0. Что уж там, за все 90 минут не было ни минуты, когда в победе гостей приходилось бы засомневаться. И это при том, что неро-верди вроде начали подыматься на ноги после провального старта, а Ювентус сейчас переходит на новый модуль 4-2-3-1, тем не менее, сенсации не состоялось. Вообще, даже ничью можно было бы считать сенсацией, ибо туринцы не делили очки с противниками на протяжении 33 матчей!

Результат был добыт Старой Синьорой еще в первом тайме. Гонсало Игуаин открыл счет в матче, аккуратно замкнув прострел Алекса Сандро. Для Пипиты гол на 9 минуте стал уже пятым по количеству мячей, забитых в стартовую 15-минутку. Аргентинец является лидером чемпионата по данному показателю. Но гол в ворота Консильи стал еще и шестым в шести турах подряд, чего не случалось с нападающими Ювентуса с далекого 2005 года, когда в составе бьянко-нери результативно выступал французский форвард Давид Трезеге.

Второй гол также вышел на загляденье, особенно придется по вкусу любителям хорошо налаженного взаимодействия. Игуаин на рывке оставил ни с чем Каннаваро, с которым выступал бок о бок в свой дебютный сезон на Апеннинах, прострелил в район одиннадцатиметровой, Дибала, мастерски стянув на себя внимание защитников, пропустил мяч, а никем не прикрытый Сами Хедира был хладнокровен – 2:0 и дело сделано.

Ювентус победил и продолжил свою гегемонии в турнирной таблице Серии А, после этого тура их отрыв от преследователей лишь увеличится, ведь Рома, Лацио, Наполи и Милан оступились в этом туре. "Рома и Наполи все еще могут составить конкуренцию в борьбе за титул, и не стоит сбрасывать со счетов миланский Интер. Сегодня очень важно было победить, и мы это сделали, а теперь все наши мысли о предстоящей встрече с Интером", — говорил после матча Аллегри. К тому же, эта победа стала отличным подарком ко Дню Рождения Джиджи Буффона.

Муриэль и Довери — творцы победы Самдории

Рома в этом году еще не пропускала, а результаты Сампдории практически приблизили Джампаоло к увольнению. Тем не менее, алленаторе в очередной раз, находясь на грани, совершил невозможное, в данном случае, обыграв Рому, при этом генуэзцы отличились трижды! Трижды, тогда как до пропущенного гола от Прата Волки не пропускали на протяжении 344 минут.

После матча первого круга между этими командами, Лучано Спаллетти выписывал эпитеты в сторону портьере блу-черкьяти Эмилио Вивиано, назвав того Левом Яшиным. В этом туре Вивано все еще не смог появиться на поле, и заменивший его Пуджони точно мог бы сыграть лучше в моментах с двумя пропущенными мячами. В первом, конечно, больше претензий к оборонцам, которые оставили свободным Переса, но и вратарь мог сыграть надежнее. Во втором случае Джеко пробивал в ближний угол, низом и не так сильно, а ближний, как известно, угол вратарский.

Тем не менее, на два гола римлян Сампдория ответила своими тремя. Сперва Прат прервал сухую серию гостей, затем Патрик Шик забил самый быстрый гол этого чемпионата со скамейки запасных (нападающему понадобилось всего-то 1 минута и 23 секунды), а парой минут спустя Муриэль пробивал штрафной удар, и рикошет сыграл злую шутку с Ромой. Колумбиец в этом матче действовал сверхэффективно, отдав две результативные передачи и забив гол. Чуть более неделей ранее команды встречались в рамках Кубка Италии и Рома не оставила шансов блу-черкьяти (4:0), реванш взят, так сказать.

Но стоит заметить, что Рома может резонно жаловаться на действия арбитра, которые повлияли на исход встречи. Так, штрафной, с которого забил Луис Муриэль, был назначен после сомнительного фола Антонио Рюдигера на Патрике Шике, немец еще и получил горчичник. Вторая ошибка была допущена уже в добавленное время: Бартош Берещински попал по ноге Джеко в собственной штрафной. Вместо пенальти, арбитр свистнул офсайд, хотя там момент на тоненького. "Команда сыграла ниже своего уровня", — резюмировал Спаллетти после матча, и был прав. Благо для римлян, Наполи не смог воспользоваться предоставленным шансом.

Одной строкой

Самым результативным поединком тура стала встреча во Флоренции, где Фиалки принимали Дженоа. И пока Риккардо Сапонара наблюдал за происходящим с трибун, новички Грифонов результативно действовали на поле: Хильемарк (не состоявшийся динамовец) оформил первый гол в футболке Дженоа, а Таарабт по возвращению в Италию отдал две результативные передачи. Матч развивался по голливудскому сценарию: хозяева быстро вышли вперед, на перерыв и вовсе уходили с преимуществом в два гола, но Грифоны собрались и по истечению часа игры счет был равным. Командам удалось еще по разу отличиться, но финальный свисток зафиксировал ничью. Что ж, Фиорентина проводит отличную зимнюю трансферную кампанию, пополнившись молодыми итальянцами (Сапонара и Спортьелло) и удержав своих лидеров от переезда в Поднебесную (Валеро и Калинич), что внушает только оптимизм. Вот бы еще проблемы с защитой уладить.

Лацио также потерял отличную возможность улучшить свое турнирное положение на фоне ошибок конкурентов. В Рим пожаловал Кьево, который не дотягивает до борьбы за еврокубки, но и чувствует себя безопасно вдали от зоны вылета, вот веронцы теперь и имеют статус команды-сюрприза, от которой можно ждать чего угодно. А вот чего точно не ждали от этого матча, так это града голов, так как не могли принять участия основные нападающие клубов: Иммобиле у Лацио и Меджорини с Пеллисье у Кьево. Когда матча уже шел к нулевой ничьей (при тотальном преимуществе Лацио, который просто обязан был брать три очка), Индзаги пошел ва-банк, и проиграл, так как Инглезе смог реализовать тот единственный момент Летающих осликов.

Торино сейчас пребывает в некоем подобии кризиса. За последние девять матчей (с учетом отчетного против Аталанты) Быки победили лишь единожды, трижды разделив очки и четыре раза уйдя с поля ни с чем. Тяжело было отдать предпочтение одной из команд до матча, обе при удачном стечении обстоятельств могут смести соперника со своего пути, но каждая из них имеет недостатки, серьезно влияющие на результат. У Михайловича проблема с обороной, у Гасперини – с молодостью и нестабильностью. В итоге команды разошлись миром, забив по одному мячу, и результат можно считать справедливым во всех отношениях.

Кальяри лишь на последних минутах матча смог сравнять счет в домашнем поединке с Болоньей. В принципе, ничья – самый объективный исход данной встречи, но во втором тайме россо-блу удалось лидировать благодаря голу Дестро. Подвела же подопечных Донадони дисциплина, которая часто вставляла палки в колеса Фельсинеям на старте чемпионата. Буквально за две минуты (88 и 90) гости лишились сразу двух исполнителей – Вивиани и Крафта, что на второй компенсированной минуте таки принесло плоды подопечным Растелли. Марко Боррьелло забил очередной свой гол, гол со стандарта, гол крайне важный.

В случае победы Эмполи в матче с Кротоне, адзурри на длительный период смогли б отдалиться от зоны вылета. И зафиксированная ничья по результату первого тайма (на гол Стояна тосканцы ответили точным ударом Мчедлидзе) теперь смотрится отличным вариантом, ибо во втором тайме хозяева доминировали на поле, чему отличным доказательством служит хет-трик Диего Фальчинелли. Из потенциальных 14 очков разрыва, отставание Кротоне от Эмполи сократилось к восьми. А ведь адзурри не являются гарантом стабильности, а тут еще и Сапонара ушел в Фиорентину. Интрига в борьбе за выживание еще не умерла.

ГОЛ ТУРА

Йосип Иличич, Фиорентина – Дженоа, 1:0

Сергей Синельник, Football.ua