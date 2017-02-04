Италия

Игрок Ромы и сборной Италии в интервью изданию FIFA 1904 рассказал о перспективах Скуадры Адзурры на чемпионате мира и Ромы в Серии А, о благотворительности, отсутствующих амбициях и об отцовстве.

— Алессандро, когда вы вернетесь на поле?

— Колено постепенно поправляется после травмы крестообразной связки. Врачи говорят, что все будет в порядке — теперь будем смотреть, как колено реагирует на увеличение нагрузки.

— Что для вас значит Рома?

— Клуб для меня — как вторая семья, мой второй дом. Даже когда я был еще маленьким мальчиком, я мечтал в один прекрасный день надеть футболку Ромы и сделал все, чтобы мечта стала реальностью. Я очень горжусь тем, что мне это удалось.

— Франческо Тотти может завершить карьеру в конце текущего сезона. После него капитанская повязка перейдет к вам?

— Кто знает, может быть, Франческо продолжит играть. Не забывайте также, что вице-капитан сейчас Даниэле Де Росси. Он проделывает отличную работу — настоящий лидер.

— Сможет ли Рома выиграть первое скудетто за 16 лет?

— Мы обязательно попытаемся сделать все, чтобы умыкнуть титул у Ювентуса, хотя будет непросто. Но мы — хорошая команда и с каждым днем становимся все лучше.

— Вы живете в Риме?

— Да, но не в самом центре, я живу на окраине. Рим — чудесный город, мой дом. Здесь постоянно что-то происходит. В нем есть все: история, культура, спорт. Ничего не поделаешь, Рим — это любовь с первого взгляда. (смеется)

— Как сейчас выглядит Серия А на фоне других чемпионатов?

— Наша лига уверенно возвращается на вершину. Думаю, вся Италия, все здешние клубы стремятся к этой цели. Серия А все еще не дотягивает до уровня английской Премьер-лиги, но, я считаю, вскоре мы на равных сможем соперничать с сильнейшими чемпионатами планеты. Топ-футболисты снова подписывают контракты в Италии — это говорит о многом.

— Удастся ли сборной Италии снова оказаться среди лучших?

— Я в этом уверен. У нас много опытных игроков, но есть и молодые ребята, которые хотят учиться, которые готовы испытать свои силы на новом уровне. Как и мои юные товарищи по команде, я надеюсь еще долго получать пользу от старших, опытных товарищей. А новый тренер Джампьеро Вентура пытается сделать так, чтобы мы показывали привлекательный футбол. Он очень силен в тактическом плане.

— Вы согласны с Арриго Сакки в том, что итальянский футбол слишком консервативный и устаревший?

— (задумался) Не то, чтобы устаревший, но если говорить о тактике, то итальянский футбол, определенно, консервативен.

— Что насчет чемпионата мира 2018 года в России?

— Все, кто выступают за сборную, хотят, чтобы их команда пробилась на крупный турнир. На Евро Италия отыграла неплохо, и в квалификации на чемпионат мира пока что тоже не опускает планку. Но лично меня больше всего волнует то, когда я выздоровею. Сначала полностью восстановлюсь от повреждения крестообразной связки, а потом уже буду думать о чемпионате мира.

— Антонио Конте снова привлек внимание к итальянским тренерам. Вам нравится его стиль игры?

— Очень. Я не удивлен, что в Челси у него все складывается как нельзя лучше. Он очень много работает, я рад, что его методы и видение игры приносят результат в Англии. Благодаря ему итальянский футбол сделал шаг вперед: на Евро во Франции мы выступили очень хорошо — и это его заслуга. Очень и очень его уважаю.

— Вы — один из итальянских футболистов нового поколения — являетесь представителем благотворительной организации "Fondazione Telethon".

— Это очень большая ответственность, но я рад, что мне выпала такая честь. Когда кто-то называет меня важным игроком, который представляет будущее итальянского футбола, мне очень приятно. А что касается благотворительности, то как представитель организации я открываю для себя новый мир. Когда помогаешь людям лечиться от болезней, тебе и самому становится лучше. Иногда они поражают меня своей силой, тем, как справляются со своими недугами каждый день. Они тоже любят футбол, поддерживают меня и моих товарищей по команде. Такая работа — это шанс поделиться чем-то с другими, поблагодарить этот мир. Я и сам уже стал их фанатом, для меня это много значит. Такая работа мне по душе — просто помогаешь людям со всего мира, которым приходится нелегко.

— У вас все еще есть тайные футбольные амбиции?

— Нет, я реализовал свои амбиции, когда начал играть в Серии А. Думаю, я многого достиг, хотя еще парочка трофеев не помешали бы.

— Летом у вас родилась дочь — вы стали отцом. Как это изменило вашу жизнь?

— Очень сильно. Дни, когда я встретил свою будущую жену и когда родилась моя дочь, — самые лучшие в моей жизни. Отцовство — это что-то очень важное и особенное. Моя жена, дочь и вся семья — самое главное, что у меня есть. Надеюсь, что я для них тоже. Хоть что-то хорошее принесла травма — я смог провести намного больше времени со своей малышкой Пенелопой.

— Вы тоже планируете играть за Рому в сорок лет?

— (смеется) Даже не знаю. Поживем — увидим. Но играть за Рому — это большая честь, особенно для человека, который вырос в семье, где все болеют за этот клуб.

FIFA 1904