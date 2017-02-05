Италия

Полузащитник Фиорентины Федерико Бернардески не желает переезжать в Китай.

Бернардески является лакомым кусочком не только для итальянских клубов, но и для топ-клубов из-за рубежа. недавно была информация о том, что его хочет купить Челси.

"Нынешняя Фиорентина – это плод хорошей работы. У нас много молодых игроков. Мы этим отличаемся", — цитирует Бернардески Football Italia.

"Моё будущее? Я очень люблю фиолетовую футболку".

"Паулу Соуза помог мне вырасти, как человеку. Всегда буду ему благодарен. С Монтеллой я общался лишь как игрок с тренером".

"Я люблю футбол, но не в Китае. В ближайшее время не хочу даже думать об этом. Может быть, когда стану старше, это меня заинтересует", — сказал футболист.