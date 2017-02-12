Италия

Ювентус в 2002 году мог заполучить полузащитника Спортинга Криштиану Роналду, который сейчас выступает за Реал.

Бывший спортивный директор Ювентуса Джанни Ди Марцио сообщил, что туринский клуб был очень близок к подписанию Криштиану Роналду в 2002 году.

Ди Марцио признался, что в 2002 году был в Лиссабоне, чтобы просмотреть вингера Спортинга Рикарду Куарежму.

Тем не менее, итальянец смог увидеть игру совсем юного Криштиану, только начавшего играть за Спортинг.

Он оценил игру футболиста и позвонил в клуб, сказав, что Роналду будет лучшим игроком в мире.

Но трансфер не осуществился из-за того, что уходить из Ювентуса отказался чилийский форвард Марсело Салас. Роналду остался в Спортинге, а через год перешел в Манчестер Юнайтед.