Италия

Лацио одержал уверенную победу над Ромой в первом матче 1/2 финала Кубка Италии.

Жребий свел в полуфинале Кубка Италии двух заклятых соперников — Лацио и Рому. Каждая из команд подходила к встрече со своей мотивацией. Лацио хотел прервать безвыигрышную серию в матчах с Ромой, которая длится с 2013 года. Болельщики Ромы же прекрасно помнят финал Кубка Италии, в котором их любимая команда уступила Орлам.

Начало матча выдалось неспешным и скудным на моменты. Рома много контролировала мяч и первые 10 минут Лацио особо не уходил со своей половины поля. Роме же не хватало грамотных и точных действий в завершающей стадии.

По ходу матча Лацио стал отодвигать игру от своих ворот и все чаще атаковать. На 21-ой минуте Милинкович-Савич здорово пробил головой, но Алиссон выручил. Через пару минут бразилец уже спасал от удара Чиро Иммобиле. Особо не владея мячом, Лацио удавалось создать хорошие моменты.

Как итог, на 29-ой минуте номинальные хозяева открыли счет. Фелипе Андерсон прорвался в штрафную и с лицевой линии прострелил в центр, где Милинкович-Савич замкнул передачу.

После забитого гола характер игры не поменялся. Рома владела мячом, а Лацио продолжал играть на контратаках. Следует отметить игру Чиро Иммобиле, который разгонял контратаки и цеплялся за мячи. Будь форвард чуть точнее и быстрее — счет вполне мог быть крупнее. Рома же без проблем проходила центр поля, после чего начинались проблемы. Перерыв зафиксировал минимальное преимущество Лацио.

Ожидалось, что после перерыва Рома что-то поменяет в своей игре, однако команды показывали все тот же футбол. Реально опасным был удар от Салаха, который с острого угла стрельнул в штангу.

Лацио продолжал гнуть свою линию. Редкие атаки "бьянко-челести" нередко приносили реальную опасность. Одна из них и завершилась вторым голом. Бальде Кейта прорвался в штрафную, убежав от двух защитников и просто выкатил мяч на Иммобиле, который забил в пустые ворота. До конца матча Рома так и не сумела отыграть хоть бы один мяч. У Лацио хороший задел для того, чтобы в итоге выйти в финал Кубка Италии.

Лацио – Рома 2:0

Голы: Милинкович-Савич, 29, Иммобиле, 78

Лацио: Стракоша, Баста, Баштуш, Уоллес, Лукаку (Крекко, 80), Пароло, Билья, Фелипе Андерсон (Кейта, 67), Милинкович-Савич (Мурджиа, 90), де Врей, Иммобиле.

Рома: Алиссон, Бруно Перес (Тотти, 86), Манолас, Рюдигер, Эмерсон, Салах (Эль-Шаарави, 69), Паредес (Перотти, 63), Наингголан, Стротман, Фасио, Джеко.

Предупреждения: Пароло, Стракоша, Билья — Рюдигер