Италия

Football.ua подводит итоги 29-го тура чемпионата Италии.

Результаты:

В Италии уже давно идут разговоры о том, что в Серии А слишком много команд. Причем их уровень настолько разнится, что еще задолго до окончания чемпионата можно без особого риска ошибиться назвать неудачников, которым придется расстаться с элитой.

Очередной тур, в котором последняя шестерка команд дружно проиграла, только подтверждает сей факт. Если учесть еще и тот факт, что первая тройка чемпионата еще более оторвалась от команд, ведущих борьбу за Лигу Европы, то интерес сохраняется лишь в локальных разборках на разных этажах турнирной таблицы.

Ювентус уже ждет Барселону?

Визит без пяти минут чемпиона в Геную наводит на мысли о том, что Ювентус уже потерял интерес к национальному первенству. Забив быстрый мяч, гости успокоились и предоставили Сампдории возможность попытать счастья у ворот Буффона. Нельзя, конечно, сказать, что Старая Синьора лишь наблюдала за потугами чемпиона Генуи, но порой лишь чудо или недостаток класса не позволяли Блучеркьяти отквитать хотя бы один мяч. Визит без пяти минут чемпиона в Геную наводит на мысли о том, что Ювентус уже потерял интерес к национальному первенству. Забив быстрый мяч, гости успокоились и предоставили Сампдории возможность попытать счастья у ворот Буффона. Нельзя, конечно, сказать, что Старая Синьора лишь наблюдала за потугами чемпиона Генуи, но порой лишь чудо или недостаток класса не позволяли Блучеркьяти отквитать хотя бы один мяч.

Несмотря на все попытки Массимилиано Аллегри как-то разбудить своих подопечных, это ему так и не удалось. Однако три очка вновь оказались в копилке лидера, которого сейчас явно больше занимает встреча с Барселоной в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Интересные факты

- Джанлуиджи Буффон установил рекорд по продолжительности выступлений за Ювентус. Во время поединка против Сампдории он достиг рубежа в 39 681 минуту в составе Юве, превзойдя достижение Джампьеро Бониперти — 39 680 минут.

- Ювентус забил 12 мячей в первые четверть часа игрового времени в нынешнем сезоне.

- Прервалась беспроигрышная серия Сампдории из семи матчей (5 побед и 2 ничьи).

- В последних восьми матчах с Ювентусом сампдория заработала лишь одно очко.

Сделал дело — гуляй смело

Примерно в стиле Ювентуса выступил в 29-м туре Наполи. буквально размазав Эмполи по газону в первом тайме (три мяча и нереализованный пенальти при полном игровом преимуществе), после перерыва Партенопеи чуть не потеряли столь необходимые им в борьбе за места в первой тройке очки. Примерно в стиле Ювентуса выступил в 29-м туре Наполи. буквально размазав Эмполи по газону в первом тайме (три мяча и нереализованный пенальти при полном игровом преимуществе), после перерыва Партенопеи чуть не потеряли столь необходимые им в борьбе за места в первой тройке очки.

Гости оставили Пепе Рейну на растерзание сопернику и, пропустив дважды, предоставили хозяевам достаточно моментов не только для того, чтобы сравнять счет, но и чтобы вырвать победу.

Интересные факты

- Наполи установил клубный рекорд — 5 выездных побед кряду.

- Неаполитанцы впервые выиграли в гостях у Эмполи после четырех ничьих и четырех поражений в Серии А и Серии В.

- Эмполи никогда ранее не проигрывали 6 матчей подряд в элитном итальянском дивизионе.

- Дрис Мертенс впервые не смог реализовать пенальти в рамках первенства Серии А (после шести удачных попыток).

Воля к победе — визитка Ромы

В отличие от своего конкурента в погоне за Ювентусом, Роме пришлось выступить в роли догоняющего и заработать очередной балл "за волю к победе". Мяч, пропущенный в первой 10-минутке, лишь подстегнул Волков, и отгрузив агрессивным гостям три мяча в ответ, римляне сохранили отставание от Ювентуса в 8 очков и преимущество над Наполи в 2 зачетных пункта. В отличие от своего конкурента в погоне за Ювентусом, Роме пришлось выступить в роли догоняющего и заработать очередной балл "за волю к победе". Мяч, пропущенный в первой 10-минутке, лишь подстегнул Волков, и отгрузив агрессивным гостям три мяча в ответ, римляне сохранили отставание от Ювентуса в 8 очков и преимущество над Наполи в 2 зачетных пункта.

Интересные факты

- Никто в нынешнем сезоне не одержал волевых побед больше, чем Рома — 4.

- Эдин Джеко три своих последних выхода на замену неизменно забивает.

- Сассуоло впервые проиграла Волкам на выезде (3 ничьи).

Лацио и Интер: не слишком ли быстро мы бежим?

Лишь две команды из первой восьмерки итальянского чемпионата не смогли добыть победы в 29-м туре. Лишь две команды из первой восьмерки итальянского чемпионата не смогли добыть победы в 29-м туре.

Поединок Торино и Интера рассматривался не только в контексте того, что Нерадзурри ведут упорную борьбу за места в еврозоне и потеря очков для них смерти подобна. Прежде всего ожидалась встреча двух команд, исповедующих остроатакующий футбол, в составе которых блистают одни из лучших бомбардиров Серии А Андреа Беллотти (22 мяча) и Мауро Икарди (20).

Матч в целом оправдал ожидания: болельщики увидели 4 забитых мяча, а вот главным забивалам команд отличиться не удалось.

Притормозил и Лацио, опережающий Интер на 2 очка, однако Орлы не смогли ни разу поразить ворота Кальяри. хотя и сами не пропустили.

Интересные факты

- В последних 4 матчах Интер забил 22 мяча (5,5 в среднем за игру).

- Кальяри впервые с 18 сентября (победил Аталанту — 3:0) сохранил свои ворота сухими.

Шанс для Аталанты и Милана

Осечкой конкурентов сполна воспользовались Аталанта (сравнялась с Интером по набранным очкам) и Милан (отстает от земляков на 2 очка). Осечкой конкурентов сполна воспользовались Аталанта (сравнялась с Интером по набранным очкам) и Милан (отстает от земляков на 2 очка).

Аталанта доказала, что разгром от Змей не вогнал команду в психологическую яму. Крупная победа над Пескарой внушает поклонникам команды надежду, что их мечты увидеть бергамасков в еврокубках имеют все основания осуществиться.

Милан же выступил не столь ярко как по результату, так и по игре, однако даже минимальная победа над Дженоа принесла Россонери три вожделенных очка.

Интересные факты

- Милан в 7-й раз в сезоне завершил матч победой со счетом 1:0 — чаще, чем кто-либо в нынешнем сезоне.

- Андреа Бертолаччи покинул поле из-за травмы уже на 2-й минуте 56-й секунде — самая ранняя замена в нынешнем сезоне.

- Аталанта установила клубный рекорд — набрала 55 очков в сезоне с тех пор, как за победу стали начислять 3 очка.

Игрок тура

Капитан Аталанты Алехандро Гомес в поединке против Пескары дважды забил сам и записал на свой счет результативную передачу на Альберто Грасси. Конечно, соперник был не топовый, но после нокаута от Интера команде из Бергамо очень нужно было вновь обрести уверенность в своих силах. И кто, как не капитан, должен был вдохновить своих партнеров? Капитан Аталанты Алехандро Гомес в поединке против Пескары дважды забил сам и записал на свой счет результативную передачу на Альберто Грасси. Конечно, соперник был не топовый, но после нокаута от Интера команде из Бергамо очень нужно было вновь обрести уверенность в своих силах. И кто, как не капитан, должен был вдохновить своих партнеров?

Символическая сборная 29-го тура

Турнирная таблица