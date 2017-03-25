Италия

Вратарь Торино Джо Харт говорит о том, что он был рад быть частью Быков, но пока голкипер не знает в какой команде начнет следующий сезон, и летом он рассмотрит все возможные варианты.

Харт, который находится в Торино на правах аренды из Манчестер Сити, вряд ли останется в Турине, так как команда не может позволить себе заработную плату и трансферную стоимость игрока.

"Я хочу закончить хорошо этот сезон, наилучшим образом для Торино. Мне очень понравилось быть частью этого клуба", — сказал Харт.

"Моя работа заключается в том, чтобы стараться быть как можно лучше. Куда бы я не отправился в начале следующего сезона, я хочу быть на пике формы. Хочется максимально хорошо проявить себя в следующем сезоне, где бы я его не начал".

"Уверен, что решение, которое я принял, когда покидал Манчестер Сити, было правильным. Мне нужно было играть в футбол, не думаю, что я бы получал практику, если бы остался".

"Я открыт для предложений, хочу быть частью лучшей команды, которой смогу".

В текущем сезоне 29-летний англичанин сыграл аз Торино 29 матчей, в которых пропустил 46 голов.

