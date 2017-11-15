Италия

Роберто Манчини может сменить Джампьеро Вентуру на посту тренера сборной Италии.

Провал "скуадры адзурры" в отборочном турнире ЧМ-2018 стал шоком для футбольной планеты и трагедией для Италии. И что бы ни говорил Джампьеро Вентура о своих успехах, его дни у руля сборной сочтены.

Все считают фаворитом на замещение фактически вакантной должности Карло Анчелотти, уволенного недавно из Баварии, однако в СМИ появилась информация, что Папа Карло намерен еще поработать на клубном уровне.

Другими кандидатами являются Массимилиано Аллегри (Ювентус), Антонио Конте (Челси) и Джиджи Ди Бьяджо (итальянская "молодежка"), однако Mediaset Premium считает фаворитом Роберто Манчини.

Контракт экс-тренера Интера и Манчестер Сити с Зенитом рассчитан до 2020 года, но по информации итальянских СМИ, в этом соглашении есть пункт, что Манчини может покинуть Санкт-Петербург, если получит предложение возглавить "скуадру адзурру".

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