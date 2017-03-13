Северная Америка

Матч между Миннесотой и Атлантой, который состоялся в рамках 2-го тура чемпионата США, вошел в историю турнира.

Недавно в Соединенных Штатах Америки стартовал очередной чемпионат по футболу.

Поединок 2-го тура между Миннесота Юнайтед и Атлантой попал в историю регулярного чемпионата MLS.

Все дело в том, что команды противостояли друг другу при температуре -10 градусов, что является рекордным показателем в истории MLS.

Несмотря на холод и обильные осадки, на трибунах собралось 35 тысяч болельщиков, которые находились в прекрасном расположении духа.

Для сравнения — 21-й тур УПЛ суммарно с трибун посмотрели 28 тысяч человек.