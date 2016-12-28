Форвард Реала Криштиану Роналду признан лучшим европейским спортсменом года.
ФК Реал
28 декабря 2016, 00:59
Marca сообщает, что Роналду победил в опросе по итогам года.
В голосовании участвовало 27 информационных агентств.
Португалец, выигравший в этом году чемпионат Европы, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, набрал 204 балла.
Второе место занял британский теннисист Энди Маррей (180 очков), а третье — венгерская пловчиха Катинка Хоссу (136).
Напомним, в начале декабря Роналду получил Золотой Мяч от France Football.