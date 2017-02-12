Испания

Футболистам Райо Вальекано устроили горячий прием на Мальорке перед матчем очередного тура Сегунды.

Райо Вальекано сегодня в 21:00 сыграет против Мальорки.

Marca сообщает, что автобус с игроками Райо встретили фанаты Мальорки. Они выкрикивали оскорбления в адрес футболистов Вальекано, а также скандировали фамилию Романа Зозули.

Судя по всему, фанаты Мальорки выразили недовольством тем, как поступили на Вальекасе с украинским форвардом Бетиса Романом Зозулей.

Напомним, что Зозуля в январе перебрался Райо на правах аренды, несмотря на протесты фанатов команды. Позже Райо вернул Романа обратно в Бетис, так как болельщики не могли смириться с переходом украинца, обвинив его в нацизме.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас выступил в поддержку 27-летнего форварда, заявив, что готов инициировать судебное разбирательство, если будет установлено, что Зозулю вынудили покинуть Райо.

Отметим также, что игрока поддержал также президент ФФУ Андрей Павелко и выразил желание рекомендовать Романа Зозулю в исполком Федерации футбола Украины.