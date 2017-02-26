Испания

Вингер Реала Криштиану Роналду обошел Уго Санчеса и вышел на 1-е место в списке лучших пенальтистов за всю историю Ла Лиги.

Сегодня Реал вырвал победу 3:2 над Вильярреалом, проигрывая 0:2 по ходу матча. Криштиану Роналду с пенальти сравнял счет в поединке.

После гола с 11 метров в ворота Севильи 15 января португалец занимал 1-ю строчку в списке самых бомбардиров-пенальтистов Ла Лиги. Ее Криштиану делил с другой легендой Реала – Уго Санчесом. Теперь же на счету Роналду 57 забитых с пенальти мячей в чемпионате Испании и единоличное лидерство по этому показателю.

На счету нападающего Барселоны Лионеля Месси 43 реализованных удара с 11 метров.