Вингер Реала Криштиану Роналду обошел Уго Санчеса и вышел на 1-е место в списке лучших пенальтистов за всю историю Ла Лиги.
Криштиану Роналду, getty images
26 февраля 2017, 23:42
Сегодня Реал вырвал победу 3:2 над Вильярреалом, проигрывая 0:2 по ходу матча. Криштиану Роналду с пенальти сравнял счет в поединке.
После гола с 11 метров в ворота Севильи 15 января португалец занимал 1-ю строчку в списке самых бомбардиров-пенальтистов Ла Лиги. Ее Криштиану делил с другой легендой Реала – Уго Санчесом. Теперь же на счету Роналду 57 забитых с пенальти мячей в чемпионате Испании и единоличное лидерство по этому показателю.
На счету нападающего Барселоны Лионеля Месси 43 реализованных удара с 11 метров.