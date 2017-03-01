Испания

Среда, 22:30, Мадрид, Сантьяго Бернабеу. Арбитр — Фернандес Борбалан. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

В прошлом туре Реал лишь чудом обыграл Вильярреал, проигрывая по ходу матча со счетом 0:2. Нет сомнений, что эта победа подняла моральный дух команды, особенно учитывая недавнее поражение от Валенсии (1:2). Сегодня же в гости к Сливочным приедет Лас Пальмас, который в прошлых четырех турах не набрал ни одного очка. При этом подопечные Кике Сетьена забили лишь один гол.

Отдельно стоит отметить, что сегодня впервые против родной команды может сыграть форвард Лас Пальмаса Хесе Родригес. Еще в прошлом сезоне испанец довольно успешно выступал за Реал, а летом бланкос продали его в ПСЖ, где Хесе не удалось завоевать доверие тренерского штаба команды. В связи с этим парижане приняли решение отдать форварда в аренду, а больше других в услугах игрока был заинтересован Лас Пальмас, куда он и перебрался.

Сегодня из-за травм гостям не помогут целый ряд футболистов. Это Хави Кастельяно, Роша Мачадо, Монторо, Маурисия Ливая и Оливейра Лопес. У Реала, в свою очередь, потери менее значительные. Так, вне заявки остался травмированный Рафаэль Варан, а участие Гарета Бэйла и Данило находится под вопросом. У обоих футболистов были небольшие повреждения.

Интересные факты:

- Реал побеждал в последних 8 домашних матчах в Ла Лиге;

- Реал забивал минимум дважды в последних 8 домашних матчах Примеры;

- В последних 8 из 9 матчей Реала было забито как минимум 3 гола;

- Реал в последних 3 матчах против Лас Пальмаса забивал минимум 3 гола.

- Лас Пальмас проиграл 6 из 7 последних выездных матчах в Ла Лиге.

Ориентировочные составы:

Реал: Навас — Карвахаль, Рамос, Начо, Марсело — Модрич, Кроос, Иско — Бэйл, Бензема, Роналду

Лас Пальмас: Варас — Симон Родригес, Лемос, Бигас, Гарсия — Висенте Гомес, Меса, Тана Домингес — Хесе, Боатенг, Виера

Не сыграют: Варан - Хави Кастельяно, Роша Мачадо, Монторо, Маурисия Ливая и Оливейра Лопес

Под вопросом: Данило, Бэйл (оба — Реал)