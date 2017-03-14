Испания

Football.ua подводит итоги двадцать седьмого тура чемпионата Испании.

28-й тур Ла Лиги подарил нам сразу несколько сенсаций. Да и каких! Барселона после феерической победы над ПСЖ на выезде по делу уступила Депортиво, что случилось с командой впервые за 19 последних матчей, а Севилья потеряла драгоценные очки в матче с далеко не самым сильным соперником.

Мадридские гранды с огромным трудом обыграл своих соперников благодаря поздним голам. Кто стал спасителем Реала говорить, наверное, не имеет смысла, а вот героем Атлетико стал Антуан Гризманн.

Важной победы над прямым конкурентом добился Атлетик Б — на выезде был повержен Реал Сосьедад. Неудачно у руля Малаги стартовал Мичел — Анчоусы играли в большинстсве, но умудрились на последних секундах уступить Алавесу. Об этом и многом другом в очередном обзоре тура испанской Ла Лиги.

Результаты тура:

Барселону спустили с небес на землю

В среду Барселона совершила подвиг, обыграв в родных стенах ПСЖ со счетом 6:1. Этот результат позволил команде Энрике пройти французскую команду по сумме двухматчевого противостояния (6:5). На несколько дней весь мир разделился на два лагеря. Первые чуть ли не боготворили сине-гранатовых, считая, что команде удалось совершить один из самых впечатляющих камбэков за всю историю футбола. Остальные же в пух и прах критиковали арбитра встречи Дениза Айтекина, настаивая на том, что Барселона вышла в следующую стадию только благодаря помощи со стороны судейской бригады.

Вчера же стало известно, что в УЕФА положительно оценили работу Айтекина на этом матче, и он не понесет никакого наказания за свои решения. С другой стороны, уже несколько дней в интернете продолжают подписывать петицию за переигровку матча между Барселоной и ПСЖ. В самой петиции указано более 10 ошибок Айтекина, которые непосредственно повлияли на результат матча. На данный момент прошение подписали уже около 250 тысяч человек.

Несмотря на все эти разговоры, Барселона в любом случае примет участие в 1/4 финала Лиги чемпионов, однако до этого момента еще далеко. После нашумевшего поединка с ПСЖ блаугранас отправились в Ла-Корунью, где их ожидал Депортиво. В целом, мало кто сомневался в итоговой победе гостей, а вся интрига сводилась к тому, сколько же раз Барселона заставит голкипера Депортиво вынимать мяч из сетки ворот?

В итоге все вышло немного иначе. Депортиво преподал мастерам из Барселоны хороший урок, который наверняка поможет команде спуститься с небес на землю и перестать витать в облаках. Многие думали, что после победы над ПСЖ Барселона продолжит крушить соперников во всех турнирах, однако старые проблемы команды никуда не делись.

Снова проваливался правый фланг обороны, снова атака команды выглядело очень вяло, снова проявились проблемы при действии в защите и снова проседала центральная ось. Все это привело к тому, что хозяевам удалось дважды огорчить тер Штегена и добиться столь важной победы. Луису Энрике снова есть над чем задуматься. Не сработала на этот раз "Абракадабра"?

Рамос вернул Реал на первую строчку

Также мало кто ожидал интриги в домашнем матче Реала против Бетиса. Эти команды находятся в совершенно разных полюсах, однако гостям все-таки удалось изрядно потрепать нервы именитому сопернику. Хозяева ожидаемо владели преимуществом и создавали опасность у ворот Антонио Адана, однако забить удалось именно Бетису. В этом сопернику помог никто иной, как голкипер Сливочных Кейлор Навас.

Дурмиси прострелил в штрафную точно на вбегавшего Санабрию, который первым касанием пробил по воротам Реала. Навас сумел совершить сэйв, а затем непонятным образом закатил круглого в собственные ворота. Курьезный автогол костариканца. Интересно, что после матча наставник бланкос Зинедин Зидан отметил, что именно Навас своими действиями принес победу Реалу, а сам Кейлор пообещал, что больше не будет ошибаться.

На самом же деле победу Сливочным принес совсем другой человек, а таким образом французский специалист просто-напросто поддержал первого номера своей команды после его безумного "ляпа". Реалу удалось сравнять счет еще в первом тайме усилиями Марсело и Роналду. Марсело навесил, Роналду забил головой. Ничего нового.

Победу Реал смог вырвать уже на 81-й минуте матча. И снова свою команду спас Рамос. В Мадриде Серхио должны уже поставить памятник, ведь если бы не его голы в этом сезоне, то сейчас о Реале говорили бы абсолютно в другом ключе. Приведем интересный статистический факт — 19 из последних 23 голов испанца становились решающими. Робин Гуд Мадрида!

Непростая победа Атлетико, 30 минут для Кравца

Матрасники в этом туре отправились в гости к команде Артема Кравца — Гранаде. В среду Атлетико предстоит сразиться с Байером в Лиге чемпионов, однако никаких причин для ротации у Симеоне не было. В первом матче испанцы обыграли немцев со счетом 4:2, что практически решило вопрос о победителе по итогам двухматчевого противостояния. Ввиду этого встреча против Гранады была почти так же важна для команды, как и поединок против Фармацевтов.

Футболисты Гранады на данный момент уже не выглядят мальчиками для битья, и поединок не обещал стать для гостей легкой прогулкой. В итоге так и вышло — победный гол Матрасникам удалось забить за 6 минут до конца поединка, а спас Атлетико конечно же Антуан Гризманн.

Отметим, что впервые после восстановления от травмы на поле выше украинский форвард Артем Кравец, который на правах аренды из Динамо защищает цвета Гранады. Артем появился на поле на 63-й минуте поединка, однако ничем примечательным игроку сборной Украины отметиться не удалось.

После двух потерь от Севильи Атлетико вполне способно отыграть отставание от Нервионцев, хотя еще несколько туров назад в это верилось с трудом. Многое прояснит следующий матч Алетико в чемпионате, в котором подопечные Симеоне как раз сразятся с Севильей. Поединок пройдет на Висенте Кальдерон, что делает фаворитом именно мадридскую команду, а кто все-таки выйдет победителем из этого противостояния, узнаем уже в ближайшее воскресенье.

Домашние неудачи Севильи и Валенсии

Календарю Севильи не позавидуешь. Сегодня Нервионцы сыграют с Лестером в Лиге чемпионов, затем, на выходных — с Атлетико в чемпионате, а также не за горами выезды на Кам Ноу и Месталью. В связи с таким напряженным графиком, андалусийцы были обязаны в родных стенах обыгрывать Леганес, однако команда Сампаоли смогла только вырвать ничью.

В стартовом составе Севильи не оказалось сразу несколько ключевых исполнителей. Возможно, Сампаоли думал, что его подопечным по силам победить Леганес на классе благодаря индивидуальному мастерству отдельных исполнителей, однако аргентинец просчитался, что очень дорого обошлось команде.

В последних двух турах против далеко не самых сильных команд Нервионцы набрали лишь два балла, что заметно снизило их шансы на чемпионство. После матча Сампаоли настаивал на том, что поединок с Лестером не стоит во главе угла, однако факты говорят об обратном.

Валенсия в этом туре также оконфузилась. Особенно после победы над Реалом от Летучих Мышей ожидали увидеть хороший футбол, который будет давать результат, однако футболисты продолжают "валять дурака". По-другому это и не назовешь. Нереализованный пенальти от Парехо, жадность Орельяны, безобразная игра в защите. Все это говорит о том, что Валенсия хочет поскорее закончить сезон и приступить к восстановлению былого имени уже в следующем.

На текущий сезон, Лос Чес, откровенно говоря, наплевали. Благо, что хозяевам удалось сравнять счет в конце встречи. Иначе бы болельщики такого расточительства своим любимцам не простили бы. С другой стороны, будем откровенны, сами фанаты Валенсии уже жаждут завершения сезона и с надеждой смотрят на будущий розыгрыш чемпионата Испании.

Важные победы Атлетика и Вильярреала

Матч против Реал Сосьедада для Атлетика был, наверное, последним шансом попытаться зацепиться за 6-е место, дающее право в следующем сезоне играть в Лиге Европы. В случае поражения от бело-голубых отставание Атлетика от этой команды возросло бы до 10 баллов и о еврокубках можно было забыть, однако Бильбао в прекрасном стиле наказал своего соперника в выездном матче.

Атлетик далеко не был фаворитом поединка, однако команде удалось выдать образцовый матч. Подопечные Вальверде строго сыграли в обороне и показали великолепную игру на контратаках. Уже в следующем туре Атлетику предстоит в родных стенах сразиться с Реалом и именно в таких поединках следуют подтверждать свои амбиции.

Вильярреал в этом туре отправился на Балаидос, где встретился с Сельтой. На этом стадионе мало кому бывает легко и этот поединок исключением не стал. Сельта больше соперника владела мячом и больше наносила ударов по воротам, однако опасные моменты в основном возникали у ворот хозяев.

Исход поединка предрешил удар затылком от Роберто Сольдадо в конце первого тайма, а во второй половине встречи Желтая Субмарина засушила игру. В итоге команды за 45 минут не нанесли ни одного удара в створ ворот. Как итог, Вильярреал продолжает гонку за четвертым Атлетико, а Сельта может спокойно готовиться к ответному поединку против Краснодара в Лиге Европы.

Малага продолжает проигрывать

Мичел снова начал в Испании с поражения. Так было 7 лет назад с Хетафе и так было 5 лет назад с Севильей. Не удается тренеру с мажорной ноты начать свою тренерскую работу в новой команде. Вот никак.

Алавес сейчас, несомненно, сильнее Анчоусов, однако когда-то же Малага должна выиграть. Казалось, что поединок против Лисиц вполне подходящий момент для этого, а в победу хозяев многие поверили после удаления Феддала на 72-й минуте матча. Тем не менее, удаление только подстегнуло Алавес, и команда умудрилась в компенсированное арбитром время вырвать победу.

Мичел покидал техническую зону с опущенной головой, а поводов для разочарования на самом деле немало. 4 поражения кряду, 7 очков до зоны вылета и просто блеклая игра команды... Мичелу нужно срочно разработать план, ведь в противном случае все может обернуться для команды весьма и весьма печальным образом. В вылет Малаги верится с трудом, однако можно смело констатировать, что именно Анчоусы наравне с коллективами из зоны вылета на данный момент показывают самый скверный футбол.

Перестрелка Эспаньола и Лас Пальмаса

Матчем-открытием 27-го тура Ла Лиги стал интригующий поединок в Барселоне между Эспаньолом и Лас Пальмасом. В принципе, было вполне ожидаемо, что команды способны без особых проблем пробить "тотал", однако соперники порадовали зрителей аж семью забитыми голами.

Гостям по ходу матча дважды удалось сравнивать счет, однако в этот день Попугаи были сильнее соперника. В целом, и Эспаньол, и Лас Пальмас доигрывают сезон, и перед ними не стоит каких-то глобальных задач. Остаток сезона наверняка расценивается, как подготовка к следующему. Наверняка именно поэтому коллективы не стесняются играть в открытый футбол, что так по душе рядовому болельщику.

Игрок тура:

Жерар Морено. Нападающий Эспаньола в матче с Лас Пальмасом забил прекрасный гол, отметился результативной передачей и весь поединок демонстрировал игру высочайшего уровня.

Цифры и факты тура:

1 — Барселона потерпела поражение впервые за 5 лет, играя по схеме 3:4:3 (16 побед, 1 ничья);

1 — Атлетик Б впервые выиграл на Аноэте с 2011 года.

7 — Тони Кроос отдал больше всех ассистов со стандартных положений.

3 — Алехандро Бергантиньос за 112 матчей в Ла Лиге отличился 4 раза, а 3 из этих голов были забиты в ворота Барселоны.

8 — Серхио Рамос забил больше всех голов ударом головой в текущем сезоне в Испании.

4 — Антуан Гризманн забил больше всех в Примере ударом головой в 2017 году.

7 — Марсело отдал больше ассистов, чем любой другой игрок из топ-5 чемпионатов.

2 — Хоселу является вторым футболистом после Дэйверсона, которому удалось в одном сезоне забить и Реалу, и Барселоне.

46 — Криштиану Роналду забил головой в чемпионате 46 голов, что является лучшим показателем за всю историю Ла Лиги.

1 — Барселона впервые проиграла, когда забивал Луис Суарес (67 побед и 5 ничьих).

16 — Атлетико не проигрывал Гранаде с ноября 1973 года (12 побед и 4 ничьи).

1 — Кейлор Навас стал первым вратарем в этом сезоне, который умудрился поразить собственные ворота.

1 — без Нзонзи в стартовом составе Севилья в этом сезоне победила лишь однажды (2 ничьи и поражение).

200 — Лука Модрич провел двухсотый матч за Реал во всех турнирах.

9 — Симоне Дзадза в рамках одного матча нанес ударов больше, чем любой другой игрок.

1 — Реал остается единственной командой в Примере, которая не проигрывала в родных стенах.

300 — Диего Годин стал первым уругвайским футболистом, которому покорилась отметка в 300 матчей в Ла Лиге.

47 — Реал забивал в последних 47 матчах, что является лучшим результатом клуба за всю историю.

7 — Атлетик Б забил всего 7 голов на выезде в этом сезоне.

3 — Мичел обязательно проигрывал свой дебютный матч в Испании, а таковых было 3.

Турнирная таблица:

Список бомбардиров:

Список ассистентов:

Расписание 28-го тура:

Александр Пузик, Football.ua