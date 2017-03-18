Испания

Нападающий дортмундской Боруссии Усман Дембеле может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Дембеле может перейти в Барселону, Getty Images

Дембеле может перейти в Барселону, Getty Images

Нападающий дортмундской Боруссии Усман Дембеле привлек внимание руководства Барселоны.

Каталонский клуб впечатлен прогрессом 19-летнего футболиста, который быстро стал одним из лидеров атак дортмундцев. Летом Барселона намерена сделать предложение по трансферу Дембеле. При этом, первый контакт с футболистом по поводу этого трансфера состоялся в декабре.

Стоит отметить, что нынешний контракт Дембеле не предусматривает опции выкупа и рассчитан до 2021 года.

На счету Дембеле 36 матчей, 7 голов и 16 голевых передач в футболе Боруссии.