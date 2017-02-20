Турция

Главный тренер Фенербахче Дик Адвокаат рассказал, почему полузащитник команды Александр Караваев не получает игровую практику на данный момент.

"Я считаю, что нашему украинскому другу нужно играть лучше. У него есть определенные проблемы. Может быть, он еще не приспособился к нашему чемпионату", — сказал Адвокаат в интервью Gamaspor.com.

"На данный момент Мирослав Стох показывает себя на тренировках лучше, чем Караваев".

"То, что мы взяли его в аренду еще не значит, что он будет получать регулярную игровую практику. Жаль, если он не оправдает наших надежд".

Напомним, что права на Александра Караваева принадлежат донецкому Шахтеру, а в Фенербахче игрок перебрался на правах аренды в январе 2017 года.

За турецкий клуб полузащитник провел пять матчей, в которых сумел забить один мяч.