Наш сайт открывает вакансии редакторов новостной ленты.
Требования для кандидатов:
- грамотность;
- умение работать в команде;
- понимание футбольных процессов;
- свободное владение украинским, русским и английским языками;
- УМЕНИЕ ГРАМОТНО И ЧЁТКО ИЗЛАГАТЬ СВОИ МЫСЛИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.
- готовность к ненормированному рабочему дню;
- серьезные знания в области футбола;
- умение быстро и качественно обрабатывать изображения в фоторедакторах;
- способность обучаться и прогрессировать.
Ждем полноценные резюме по адресу — info@football.ua
Рабочий график и зарплата определяются по результатам собеседования.