Украина

Защитник луганской Зари Никита Каменюка отметил, что еще не достиг всех карьерных целей, которые ставил перед собой.

Стоит отметить, что 31-летний фулбек является воспитанником луганчан, за первую команду которых с перерывом на один сезон в мариупольском Ильичевце выступает с 2004 года.

А в марте капитан Зари, который никогда не вызывался в расположения юношеских сборных Украины, дебютировал в составе национальной команды.

"Можно ли сказать, что мои футбольные мечты сбылись, а жизнь в футболе удается? Не могу сказать, что все задачи и цели, которые ставил перед собой, мне удалось выполнить. Хочу еще завоевать медали чемпионата Украины", — заявил Каменюка в интервью официальному клубному сайту.

"Устроит ли меня бронза? Пока сложно ответить на этот вопрос, но всегда хочется достигать большего. Хочется вписать свое имя в историю луганской Зари как можно больше раз".

"Представлял ли 10 лет назад, что когда-то буду играть против таких команд, как Манчестер Юнайтед, Фенербахче и Фейеноорд? Тогда я не думал так глобально. Начал задумываться лишь после того, как вернулся в Зарю из Ильичевца. Да, несколько лет мы боролись за выживание, но видел, что происходит становление команды. Менялись люди, но у нас была определенная линия развития клуба. У нас тогда появилась стабильность, и мысли постепенно уже были о больших матчах".