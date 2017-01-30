Украина

Защитник и капитан Ворсклы Владимир Чеснаков рассказал о глобальных переменах в коллективе.

Этой зимой полтавчане потеряли сразу ряд футболистов, как игроков стартового состава, так и исполнителей ближайшего резерва.

В то же время, Ворскла усилилась вратарем Сарнавским и хавбеком Мякушко. Кроме того, на просмотре экс-игрок Волыни Шарпар. Кроме того, удалось договориться о продлении аренд Хлебаса и Загорулько.

"У меня впервые такое в карьере, чтобы такая группа игроков покинула клуб, и в то же время приходило столько молодых исполнителей", — начал капитан полтавчан.

"Ничего страшного. Я вижу, что на тренировках все тренируются с охотой, каждому есть, что доказывать", — резюмировал Владимир Чеснаков в интервью каналу Футбол 1.