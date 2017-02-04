Украина

На турецкий сбор в Зарю прибудет футболист линии обороны, который постарается закрепиться в команде.

Канал Футбол 1 информирует о том, что тренерский штаб третьей команды УПЛ в ближайшие несколько дней ожидает защитника, который должен прибыть на просмотр.

Ранее о том, что Заря будет смотреть игрока на позицию в обороне, говорил тренер луганской команды Юрий Вернидуб. Кроме того, должен подъехать и футболист группы атаки. Напомним, на днях клубу удалось арендовать у Динамо Влада Калитвинцева.

Основной защитник Зари прошлой осенью Михаил Сиваков уехал в Россию. Еще одна потеря — Александр Караваев был отозван Шахтером, и отдан в Фенербахче.

Добавим, что этой зимой луганский клуб подписал хавбеков Руслана Бабенко и Анджело Качавенду, а также нападающего Гегама Кадимяна.