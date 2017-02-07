Украина

Полузащитник Зари Дмитрий Гречишкин рассказал о подготовке своей команды ко второй половине сезона.

"Здесь уже играем под нагрузками. Уделяем внимание новым связкам и тактике. На теоретических занятиях изучали новые моменты, которые пытаемся реализовать", — заявил хавбек в интервью телеканалу Футбол 1.

"Будет ли новая тактика? Да, как один из вариантов, чтобы была возможность перестраиваться. В контрольных матчах ее опробуем, хотя это зависит от главного тренера", — добавил Гречишкин.

Напомним, что сбор Зари в Турции начался 25 января, а завершится сегодня.

За это период команда Юрия Вернидуба успела провести 4 контрольных матча: с Лудогорцем (0:2), Словацко (3:0), загребским Динамо (2:2) и Алмалыком (2:0).