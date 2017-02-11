Украина

Экс-полузащитник Ворсклы и сам клуб хотят договориться полюбовно, не доводя дело до суда.

Напомним, украинский хавбек подал иск против Зелено-белых. Олег намеревался судиться с Ворсклой, но для начала отправил предупредительное письмо, согласно процедуре, на которое Ворскла должны была ответить в течение двух недель, что в клубе и сделали.

"Это письмо написали лишь для того, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. У нас это получилось, и сейчас идет нормальный диалог с руководством, ищем пути решения проблемы", — сказал Голодюк в комментарии телеканалу Футбол 1.

Ранее футболист заявлял о том, что ему должны более чем за пять месяцев. Пришел в полтавскую команду игрок лишь летом прошлого года, а этой зимой покинул ее.