Украина

Новый клуб форварда Жуниора Мораеса, права на которого принадлежат киевскому Динамо, в конце сезоне может активировать опцию выкупа игрока.

В конце февраля форвард Динамо Жуниор Мораес на правах аренды до конца сезона перебрался в китайский Тяньцзинь Сунцзян.

Как информирует телеканал Футбол 1, по окончании арендного соглашения у китайского клуба будет возможность выкупить контракт бразильца.

При этом финансовые условия потенциальной сделки остаются неизвестными.

Отметим, что ранее наставник бело-голубых Сергей Ребров выразил надежду, что Жуниор в конце сезона вернется в киевскую команду.

В этом сезоне Мораес сыграл за Динамо 24 матча, в которых отметился 13 забитыми мячами и 2 ассистами.