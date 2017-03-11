Украина

14:00, Полтава, стадион Ворскла им. Бутовского. Арбитр — Юрий Можаровский. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Встреча Олимпика и Ворсклы интересна как минимум по той причине, что команды еще не лишились турнирной мотивации. Олимпик ведет борьбу за место в еврокубках, тогда как у Ворсклы еще есть призрачные шансы догнать Черноморец в борьбе за шестую строчку.

К отчетному матчу обе команды подходят в не самом лучшем положении. Олимпик на последних секундах потерпел поражение в матче с киевским Динамо, а теперь календарь будет еще сложнее. Сперва дончане сыграют матч с Ворсклой, а уже через три дня Олимпик будет играть перенесенный матч с Карпатами. Казалось бы, хороший шанс набрать очки, но львовский клуб неплохо усилился зимой.

Ворскла в родных стенах уступила Заре — результат вполне ожидаемый, но очень болезненный для полтавчан. Четыре очка отставания от Черноморца требуют от Ворсклы побед в двух оставшихся матчах, при этом Моряки должны свои матчи проиграть. Насколько вероятен такой расклад — вы сами понимаете.

В составе Олимпика вполне можно ожидать новичка — Виталия Гемегу. Игрок ранее выступал за польскую Вислу, а теперь пополнил ряды донецкого клуба. В целом же, у обеих команд нет особых кадровых проблем и мы сможем увидеть сильнейшие составы.

Ориентировочные составы:

Олимпик: Махарадзе — Парцвания, Гришко, Иллой-Айет, Немчанинов — Доронин, Богданов — Гошкодеря, Шестаков, Моха — Матяж

Ворскла: Сарнавский — Ребенок, Даллку, Чижов, Пердута — Чеснаков, Ткачук — Шарпар, Одарюк, Мякушко — Хлебас

Дисквалифицированных нет