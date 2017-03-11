Украина

14:00, Одесса, стадион Черноморец. Арбитр — Константин Труханов. Прямая трансляция на телеканале 2+2.

Матч в Одессе видится самым непредсказуемым, учитывая те перестановки и новости, которые происходили с командами в последнее время.

Большую часть сезона каменская Сталь провела в нижней половине таблицы, а футбол под руководством Якоба Галла веял безысходностью. Приход Леонида Кучука на пост главного тренера прояснил одну вещь — руководство Стали настроено амбициозно. Результаты работы специалиста уже видны, ведь в прошлом туре Сталь разгромила Зирку.

Что до Черноморца, то Александр Бабич уже давно руководит командой и перед стартом весенней части чемпионата наконец был утвержден главным тренером. Несмотря на шквал критики, который навалился на молодого тренера, Бабич справился с давлением и сейчас его позиции видятся прочными. Также, как и позиции Черноморца в турнирной таблице — Моряки опережают Ворсклу на четыре очка.

Понятное дело, что Черноморец в родных стенах будет рассчитывать только на победу, но и ничья вполне удовлетворит Моряков. Помочь в достижении успехов смогут Коркишко и Андриевский, которые пропустили прошлый матч из-за дисквалификации. В Днепре их отсутствие ощутимо ослабило игру, а ничейный результат был добыт с большим трудом.

Можно ожидать больше игрового времени и для новичка Артура Карнозы. В матче с Днепром футболист проявил себя с лучшей стороны, добавив смелости и креатива атакам одесситов. Есть у команды и серьезные потери — центральный защитник Давид Хочолава получил красную карточку в матче с Днепром. Вероятно, его место займет Евгений Мартыненко. Не сыграет и Олег Данченко из-за перебора карточек, что также является весомой потерей.

У Стали полный порядок с составом. Дисквалифцированных в команде нет. Но при этом случилась непредвиденная потеря. Сильвано Комвалиус покинул команду — пока неизвестно при каких обстоятельствах.

Ориентировочные составы:

Черноморец: Каневцев — Люлька, Азацкий, Мартыненко, Каплиенко — Смирнов, Андриевский — Коркишко, Ковалец, Кабаев — Элиас

Сталь: Панькив — Леандро, Стаменкович, Ищенко, Воронин — Каленчук, Карасюк — Э. Малаян, Г. Малакян, Васин — Дебелко

Дисквалифицированные: Хочолава, Данченко