Украина

Капитан Каменчан Максим Каленчук подвел итоги гостевого матча против Черноморца (1:0).

В поединке против одесситов Стали удалось удержать победу с минимальным счетом (1:0). Единственный в матче гол на счету Дениса Васина.

"У Черноморца хорошая команда, хороший тренер. Всё время они сбалансированный футбол показывают, поэтому было нелегко. Ну а раз мы выиграли, значит всё у нас получилось отлично", — приводит слова Максима официальный сайт Стали.

"Матч получился жестким, но это футбол. Везде играют жестко. Где-то они, где-то мы. Главное, чтобы обходилось без травм".

В этом сезоне за Сталь 27-летний полузащитник сыграл 22 матча во всех турнирах, в которых забил два гола.

После 21 сыгранного матча в УПЛ, Сталь занимает восьмое место в турнирной таблице и во втором этапе чемпионата будет сражаться за выживание.

